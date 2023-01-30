Находясь в ШОС, Пакистан поставляет оружие Украине

В военном конфликте с Россией Украина получает боеприпасы и системы вооружений у США и их союзников.

Но, как ни странно, Пакистан тоже стал поставщиком Киева, пишет Независимая газета.

Пресса, ссылаясь на выступления Вадима Скибитского, замначальника украинской военной разведки, сообщает, что Украина почти полностью истратила боеприпасы для артиллерии советской эпохи. Помощи Запада недостаточно. А предприятия пакистанского ВПК производят снаряды для орудий советского образца, которые отвечают стандартам НАТО.

В схему поставок Украине включилась Британия, ее военно-транспортный самолет совершает рейсы из Пакистана в Румынию. Взаимодействие Киева и Исламабада облегчает то, что с 1991 по 2020 год они заключили сделок в этой области примерно на 1,6 млрд долл.

По данным портала Eurasian Times, британский воздушный грузовик C-17 Globemaster совершил за 15 дней 12 полетов с военной базы в Равалпинди в Румынию. По существу, между Пакистаном и Румынией, членом НАТО, налажен воздушный мост. По сведениям из французских СМИ, не остались в стороне и США. Между США, Британией и Пакистаном было заключено трехстороннее соглашение о поставках боеприпасов Британии и Украине. Это помогло достичь договоренности с Международным валютным фондом и другими донорами о предоставлении Пакистану займа на преодоление ущерба от страшного наводнения, постигшего страну. Она находится на грани дефолта. Размер помощи, как сообщается, внушительный – около 9 млрд долл.

В схему взаимодействия Исламабада с Киевом вовлечена крупная фирма пакистанского военно-промышленного комплекса Kestral. На своем сайте она рекламирует тесные связи с такими знаменитыми американскими производителями вооружений, как Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, Gulfstream Aerospace. Лиакат Али Бег, генеральный директор Kestral, ездил в Польшу, Румынию, Словакию. Цель – договориться с этими странами о систематическом функционировании воздушного моста.

Индийская газета Economic Times пишет, что Исламабад наживается на военных действиях в Украине. Он также усиливает взаимодействие со странами – соседями Украины. Причем это не односторонние трансакции. Пакистан попросил Украину помочь в обслуживании и ремонте двигателей для вертолетов Mи-17, которые выпускала фирма Motor Sich. Сотрудничество двух стран облегчает то, что оно длится около трех десятилетий. По данным Института исследований международного мира в Стокгольме, Украина еще в 1990-х годах продала Пакистану 320 танков Т-84 за 600 млн долл.

Какие последствия может иметь растущее взаимодействие Пакистана с Украиной? Тем более что Пакистан – член Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), куда входят Россия, Китай и Индия. Спрашивается, разве подмога Украине на фоне боевых действий совместима с участием в ШОС? В принципе такого быть не должно. Но ведь Индия и Пакистан – тоже отнюдь не союзники. Перестрелки между ними на официальной границе и в Кашмире совсем не редкость.

В беседе с "НГ" Татьяна Шаумян, руководитель Центра индийских исследований в Институте востоковедения РАН, отметила: "Не исключено, что индийская пресса может преувеличить масштаб пакистанских поставок. С другой стороны, учитывая, что Киев благодарил Исламабад за поддержку, его действия рассчитаны на одобрение западной общественности. Он как бы показывает: "Смотрите, Индия поддерживает Россию, ведущую военную операцию в Украине, а мы – за справедливость". Эти шаги направлены, на то, чтобы укрепить международную репутацию Пакистана, а репутацию Индии понизить. В то же время поддержка Пакистана мало чем облегчит положение Украины".

Иную точку зрения высказала "НГ" эксперт по Пакистану в Институте востоковедения РАН Наталья Замараева. По ее словам, пакистанское правительство не выступает резко против специальной военной операции РФ в Украине. Оно даже говорило о желании закупить у России зерновые и энергетические продукты. Но из-за опасения американских санкций российские поставки не реализуются. Отложен и проект строительства газопровода с участием России от порта Карачи до Пешавара. Для Пакистана главная опасность сейчас – вторжение талибов (их движение запрещено в РФ) из Афганистана. И тут Исламабад получает содействие Вашингтона.

Автор: Владимир Скосырев

URL: https://www.vb.kg/426702