Странная тетка. Глава КазМинздрава Ажар Гиният отрицает свой донос на замминистра Абишева

Глава Минздрава: Я не заявляла на Абишева

Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах Сената 26 января заявила, что не подавала заявление на бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният заявила, что подала заявление, чтобы разобрались, кто от ее имени подписал петицию в поддержку экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и бывшего вице-министра ведомства Олжана Абишева.

"Я не на него подала (имеется в виду на вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева - Прим. ред.). Кто-то без моего ведома и согласия, от моего имени, используя мои персональные данные, участвовал в петиции и там незаконно использовались мои персональные данные, в том числе ИИН. Поэтому, учитывая, что я руководитель госоргана и любое мое заявление расценивается населением, как позиция Минздрава, я написала заявление разобраться, кто это сделали и с какой целью".

Журналисты поинтересовались, значит ли это, что она не поддерживает своих бывших коллег.

"Я вам ответила, что я не заявляла на Абишева, я заявила, что узнайте, кто от моего имени выражает свое мнение. Я свое мнение уже высказала. Дело в том, что все должно решаться в правовом поле. Мы ждем решения суда".

Ажар Гиният

24 января сообщалось, что Ажар Гиният написала заявление в полицию на экс-замглаву Минздрава.



Источник - Zakon.kz