Чтобы экономика Китая перегнала США, нужна Россия

США закрепились на втором месте - 25,04 трлн долларов.

Иван ЖуренковАмериканская экономика получила очередной тревожный звонок из Китая, который стремительно догоняет США по ряду важнейших показателей, а по некоторым уже обогнал. Но каким будет исход этого противостояния двух гигантов? Статистика свидетельствует: о гарантированной победе Поднебесной пока говорить рано.

Прогнозы о том, что Соединенные Штаты рано или поздно уступят Китаю место экономического гегемона, получили очередное подтверждение. Как сообщил арабский телеканал Al Mayadeen, по паритету покупательской способности (ППС) Китай обогнал США. В списке десяти крупнейших экономик мира Китай расположился на первом месте (30,07 трлн долларов). США закрепились на втором месте - 25,04 трлн долларов.

Между тем, по прогнозам Всемирного банка, в 2023 году экономика Китая вырастет на 4,5%, а в 2024 году рост приблизится к 5%. В 2022 году показатели были заметно хуже - 2,7%, что связывают как с последствиями пандемии коронавируса и засухами, так и с кризисом в сегменте недвижимости. Однако по мере преодоления этих проблем, в частности, с отказом от чрезмерно строгой политики нулевой терпимости к коронавирусу, китайская экономика, как ожидается, снова покажет интенсивный рост.

Аналитики агентства Bloomberg, впрочем, не исключают того, что после отказа Китая от коронавирусных ограничений в I квартале 2023 года его экономику ждет небольшая дестабилизация в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Но даже с учетом этих тенденций эксперты, опрошенные Bloomberg, прогнозируют, что в 2023 году китайский ВВП вырастет на 4,9%.

Как отмечают экономисты, многое, конечно, будет зависеть от того, как восстанавливаются экономики Запада - основного торгового партнера Поднебесной. Ухудшение ситуации в США и Европейском союзе закономерным образом обернется падением спроса на экспортные продукты Китая.

Как отмечал ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов, именно дешевый китайский экспорт был тем фактором, который позволил Западу добиться существенного снижения издержек. И если ситуация с потоком китайских товаров осложнится, это может подкосить внутреннюю конъюнктуру в развитых странах.

Заинтересованность в импорте китайской продукции не мешает американцам видеть в КНР одну из главных угроз. Так, в свое время торговый представитель США Кэтрин Тай охарактеризовала Китай как ведущего "мирового правонарушителя" в торговле - из-за тех методов, которые использует Поднебесная. Пекину поставили в вину создание избыточных мощностей в ряде отраслей промышленности и наращивание потенциала в новых производственных сферах. Америка, со своей стороны, обещает противодействовать такой "вредной торговой практике".

Как следствие, многие экономисты сомневаются в том, что объем ВВП Китая сможет превысить американский. По крайней мере до 2036 года. В частности, в этом убеждены аналитики британского Центра экономических и деловых исследований (CEBR). Свою позицию они обосновывают растущей торговой напряженностью КНР с западными партнерами.

Еще скептичнее смотрят на ситуацию в Японском центре экономических исследований. Там убеждены, что в ближайшие десятилетия номинальный валовой внутренний продукт Китая едва ли превысит ВВП США, так как экономический рост КНР будет буксовать из-за сокращения его населения. Японские экономисты прогнозируют, что в 2030 году темпы роста ВВП КНР упадут ниже 3%, а еще через пять лет опустятся до 2,2%. Поднебесная будет неторопливо догонять США, но в 2035 году ВВП Китая достигнет только 87% от американского, и ни о каком "обгоне" американской экономики в Пекине могут даже не мечтать.

Кроме того, и с показателем паритета покупательной способности дела обстоят не очень гладко. Об этом ИА REGNUM рассказал директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

"Я очень пессимистично отношусь к подсчету ВВП по паритету покупательной способности, - признался экономист. - Это все равно что мерить по "индексу биг-мака" или по "индексу салата оливье".

"Есть объем продукции товаров и услуг, - пояснил Остапкович. - Он имеет свою стоимость. Эта стоимость отражается в номинальном ВВП. И Всемирный банк, и МВФ в основном считают только в номинале. А то, что делается по ППС, - это интересная конструкция, но все-таки она предназначена для бедных стран, которые хотят вырваться вперед. В свое время Нигерия сделала "большой скачок", когда подсчитала свой ВВП по ППС. То же самое было и с Мексикой. У нас Индия чуть ли не третья страна по ППС - страна, в которой уровень бедности едва ли не под 20%. Где миллионы людей не имеют доступа к воде!"

Что касается Китая, то Остапкович обратил внимание на несколько факторов, которые могут серьезно подпортить Китаю его экономическое будущее. Самый главный из них - демографический.

"В Китае галопирующими темпами снижается численность занятых. У них наблюдается старение населения. Пожилого населения очень много, но сокращается численность людей в производительном и инновационном возрасте. Это из-за принятой ранее концепции "одна семья - один ребенок". У них самый низкий коэффициент рождаемости на женщину - 1,3-1,4. Эта проблема будет здорово давить на китайскую экономику, - полагает Остапкович. - Не будет хватать трудовых рук. Плюс идет явное падение темпов роста. Они сейчас выходят где-то на 3%. Такого не было 40 лет, чтобы Китай показывал такие низкие показатели".

Еще одна проблема - стремительное сокращение дешевой рабочей силы, благодаря которой Поднебесная в свое время смогла привлечь к себе западного инвестора. Как отмечает Остапкович, представление о китайском рабочем, готовом работать за копейки, к настоящему времени стало мифом.

"Китай по уровню доходов населения резко поднялся наверх. И там уже далеко не дешевая рабочая сила. А раз она дорожает, то инвестор уходит", - подытожил экономист.

С Остапковичем согласился директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов. По его оценке, китайская рабочая сила сильно подорожала.

"Средняя заработная плата в Китае в 2022 году составила 1300 долларов, - пояснил Маслов ИА REGNUM. - А это больше, чем в России. А если брать в расчет крупные китайские города (Шанхай, Пекин и так далее), то там стоимость рабочей силы доходит до 1700-1800 долларов. Такую ситуацию сложно назвать конкурентным преимуществом Китая, из-за этого многие рынки перемещаются в Индию, в Малайзию, в Бразилию. И Китай пытается выйти из этого положения, стимулируя высокотехнологичное производство. Когда нужно не много и дешево, а немного, качественно и дорого".

В целом же Маслов отметил, что даже в 2022 году, который был очень неудачен для Китая, его экономика продолжила расти за счет нескольких факторов, в частности, расширения потребления. Как следствие, увеличилось и производство. Поэтому в абсолютных цифрах ВВП в Китае опять заметно вырос. В КНР добавленная стоимость сырьевой промышленности увеличилась более чем на 4%. Плюс вторичный сектор вырос почти на 3,8%, а сфера услуг - на 2,3%.

"За счет того, что в Китае есть средний класс, который вкладывает деньги, КНР начинает опережать США по паритету покупательной способности. Есть еще ВВП на душу населения. Но в Китае очень большая разница по доходам (и региональная, и отраслевая), то есть именно этими цифрами КНР пока гордиться не может", - призвал не забывать эксперт.

По его мнению, в 2023 году отрыв Китая от США по паритету покупательной способности будет расти. Однако есть факторы, которые могут сработать и на его сокращение.

"Это может случиться, но не из-за того, что Китай замедлится, а за счет того, что ускорятся США", - сказал Маслов.

Что касается ухудшения отношений Китая с рядом западных государств, то, по мнению востоковеда, это не ударит по благосостоянию самих китайских граждан.

"КНР придерживается своего стандартного подхода, что в политике может быть холодно, но в экономике должно быть горячо. Мы видим, что за прошлый год торговля КНР с США и ЕС возросла. Самый большой рост со странами АСЕАН. То есть в мире четко различают экономический меркантилизм, который требует увеличивать торговлю и политические отношения, которые могут ухудшаться или улучшаться. И поэтому для китайского потребителя больших изменений не будет, - прогнозирует Маслов. - Не окажет на него большого влияния и российский разворот на Восток".

Однако здесь, по его словам, есть несколько любопытных факторов.

Во-первых, не исключено, что целый ряд товаров, которые Запад не пускает на западные рынки, может приходить на российский. Хороший пример этого - китайский автопром, который очень хотел прорваться на западные рынки, но не предложил им ничего, что могло бы составить конкуренцию, и поэтому теперь идет на российский. Во-вторых, как уточнил Маслов, Китай пока не является крупным инвестором в Россию. "И если он будет готов зайти в РФ и создать совместные предприятия в передовых областях, тогда это все изменит", - подытожил эксперт-китаист.

Источник - REGNUM