Узбекистан подписал с "Газпромом" дорожную карту о сотрудничестве в газовой сфере

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Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подписали дорожную карту о развитии сотрудничества России и Узбекистана в газовой сфере. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Документ подписан в ходе рабочей встречи 24 января, на которой Миллер и Мирзамахмудов рассмотрели актуальные и перспективные вопросы взаимодействия.

Другие подробности не приводятся.

Ранее, 18 января, "Газпром" подписал дорожную карту о сотрудничестве по газу с Казахстаном – на встрече Миллера с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром. Как сообщили в правительстве Казахстана, документ определяет "основные направления взаимодействия сторон, в частности, по вопросам переработки казахстанского газа на Оренбургском ГПЗ, возможности поставок российского газа в Казахстан, а также перспективные проекты сотрудничества".

В конце ноября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о предложении президента России Владимира Путина сформировать "тройственный газовый союз". Позднее в казахстанском МИДе предложили сначала внимательно изучить инициативу, заверив, что Казахстан не позволит использовать свою территорию для обхода санкций.

Глава Минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов 7 декабря сообщил, что Ташкент еще не получал предложений по поводу "тройственного газового союза" с Россией и Казахстаном. Он напомнил, что, поскольку Узбекистан не имеет общей границы с Россией, российский газ может поступать только транзитом через Казахстан. Это значит, что Ташкент будет договариваться о поставках топлива с Астаной, но не в рамках какого-либо союза.

"Мы никогда не поставим под угрозу наши национальные интересы. Даже если мы пойдем на то, о чем вы говорите (речь о покупке газа у России. – Прим. "Ферганы"), мы сделаем это только через коммерческие контракты. Мы не допустим, чтобы взамен нам навязывались какие-либо политические условия. Если газ доставят до нашей границы и отдадут нам по разумной цене и в нужном объеме, мы его получим, если нет - найдем альтернативные варианты", - заявил Мирзамахмудов.

В Кремле успокоили, что идея газового союза не подразумевает никаких политических условий. "Речь идет о, естественно, коммерческой стороне, речь идет о координации действий в интересах государств, коммерческих интересов прежде всего стран-участниц, в этом направлении работа продолжает вестись", - пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник - fergana.plus