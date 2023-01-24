"Вместе мы добьемся результатов". Путин обратился к лидерам стран ЕАЭС

Президент РФ в целом высоко оценил темпы развития объединения с момента его основания в 2015 году.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) обладает всеми возможностями, чтобы стать одним из мощных, самостоятельных и самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к главам государств - членов ЕАЭС, опубликованном в понедельник на сайте Кремля, передает ТАСС.

Российский лидер отметил, что тесная интеграция внутри объединения "стала достойным ответом на такие обострившиеся в связи с пандемией и применением рядом стран нелегитимных санкций глобальные проблемы, как бедность, изменения климата, дефицит ресурсов, включая важнейшие из них, - продовольствие, воду, энергоносители".

"Очевидно, что у союза есть все возможности, для того чтобы стать одним из мощных, самостоятельных, самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира, быть центром притяжения для всех разделяющих наши ценности и стремящихся к сотрудничеству с ЕАЭС независимых государств", - подчеркнул Путин.

Он напомнил, что с 1 января нынешнего года Россия приняла председательство в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.

Президент РФ в целом высоко оценил темпы развития объединения с момента его основания в 2015 году. Союз "уверенно развивается, наглядно демонстрирует свою эффективность и востребованность", - говорится в обращении.

"Абсолютный объем взаимной торговли государств - членов союза за этот период увеличился на 60% и в 2021 году достиг исторического максимума в 73,1 млрд долл., а объем внешней торговли вырос на 46% - до 846,3 млрд долл. При этом с каждым годом во внутреннем торговом обороте союза повышается доля несырьевых товаров с высокой добавленной стоимостью. Прирост совокупного ВВП в расчете на душу населения составил 28,7%, а доля платежей в национальных валютах приблизилась к отметке в 75%", - перечислил Путин.

Торговое сотрудничество с внешними партнерами

Президент РФ также отметил важность сотрудничества союза с внешними партнерами и положительный эффект от соглашений с третьими странами о свободной торговле. "Намерены всячески содействовать завершению ведущейся работы по аналогичным соглашениям с Египтом, Ираном и Индией, а также активизировать новые переговорные треки, в том числе с Индонезией и Объединенными Арабскими Эмиратами", - написал он.

По словам Путина, "увеличению экспорта "союзной" продукции и построению новых логистических цепочек способствовало бы расширение географии международных связей и контактов" ЕАЭС с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. "Наше объединение может сыграть роль одного из ключевых центров формирования Большого Евразийского партнерства", - уверен российский лидер.

Для решения всех этих масштабных задач потребуется совершенствование созданных наднациональных институтов, в первую очередь Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), отмечается в обращении. "В этой связи считаем востребованным расширение ее компетенций и рассмотрение предложений, касающихся делегирования ЕЭК больших полномочий. При этом все ключевые решения должны, как и прежде, приниматься на основе консенсуса. Данный принцип остается базовой ценностью, общим достижением и конкурентным преимуществом", - пояснил Путин.

Он отметил, что более тысячелетия народы стран, входящих в ЕАЭС, живут вместе и совместно осваивают свое географическое пространство. "Единое понимание исторической судьбы, осознание многовековой хозяйственной связанности, сохранение и укрепление культурной и социальной общности народов стран союза является залогом успеха всей нашей деятельности", - указал глава российского государства.

"Рассчитываем на тесное взаимодействие и поддержку со стороны государств - членов ЕАЭС в практической реализации приоритетов российского председательства в 2023 году. Убеждены, что вместе мы добьемся новых весомых результатов в развитии интеграционного сотрудничества на благо наших народов", - заключил российский лидер.

Долгосрочное планирование

Путин также призвал членов ЕАЭС начать подготовку новых долгосрочных планов на период до 2030 и 2045 годов уже в этом году.

"Полагаем целесообразным уже в текущем году приступить к подготовке новых документов долгосрочного планирования, которые определят основные векторы интеграционного взаимодействия на период до 2030 и 2045 годов", - говорится в обращении главы российского государства. В нем подчеркивается, что РФ будет "делать все возможное, чтобы способствовать дальнейшему углублению интеграции на всех направлениях - в политической, экономической, промышленной, финансовой и технологической сферах".

"Очевидно, что одним из важнейших стратегических приоритетов совместной работы должно стать развитие технологического потенциала стран - членов ЕАЭС, достижение подлинной независимости и самодостаточности в этой области. Предлагаем объединить усилия в разработке и внедрении передовых научно-технических решений в ведущие сектора экономики, такие как автомобильная и химическая промышленность, транспортное машиностроение, микроэлектроника, авиастроение, судостроение, фармацевтика, цифровые экосистемы, альтернативная энергетика, сельскохозяйственное машиностроение, биотехнологии и семеноводство", - написал Путин.

Он обратил внимание на то, что "одним из ключевых аспектов интеграционного сотрудничества является подготовка квалифицированных кадров и создание новых рабочих мест". По словам президента РФ, "евразийский рынок труда должен соответствовать масштабным задачам развития высокотехнологичных производств, внедрения цифровых технологий в производственные процессы", поэтому "важно стремиться к гармонизации национальных научно-технических программ, выработке общих образовательных и профессиональных стандартов, запуску совместных программ обучения и общих учебников по техническим и гуманитарным дисциплинам".

Также, указал Путин, нужно "развивать практику межвузовских стажировок и академических обменов". "И в целом гуманитарная тематика - вопросы просвещения, культуры, спорта - не должна оставаться на периферии нашей интеграции. Конечно, при этом нужно активнее заняться популяризацией Евразийского экономического союза, его достижений и возможностей для всех граждан наших стран", - резюмировал российский лидер.

Взаимодействие национальных платежных систем

Президент РФ также подчеркнул важность развития взаимодействия национальных платежных систем стран ЕАЭС для снижения экономических рисков.

"Актуальной задачей видится последовательное снижение экономических рисков, которые создает для взаимной торговли использование иностранных валют и платежных систем. Исходим из того, что неотъемлемым условием стабильных расчетных отношений внутри союза является подключение партнеров к системе передачи финансовых сообщений Банка России и развитие межсистемного взаимодействия национальных платежных систем", - говорится в обращении главы российского государства к лидерам ЕАЭС по случаю председательства РФ в объединении в 2023 году.

По словам Путина, гармонизация финансовых рынков "должна создать благоприятные условия для того, чтобы капитал стран оставался внутри объединения и инвестировался в национальные экономики". "Кроме того, считаем целесообразным изучить возможность образования Евразийского рейтингового агентства, которое обеспечивало бы оценочный инструментарий для обслуживания растущей экономической активности на территории нашего макрорегиона", - добавил российский лидер.

По его словам, дальнейшее углубление интеграционного взаимодействия будет во многом зависеть и от выравнивания конкурентных условий для предприятий Союза, в том числе за счет сближения налогового регулирования, внедрения передовых методов налогового администрирования, а также унификации таможенных процедур с применением системы управления рисками на внешних границах.

Другие направления сотрудничества

Отдельное внимание Путин уделил активизации взаимодействия в области цифровой трансформации. Так, запуск Интегрированной информационной системы ЕАЭС и наднациональных систем мониторинга обращения продукции позволит выявлять и убирать с союзного рынка небезопасные и некачественные товары, отметил российский лидер. По его словам, необходимо ускорить и процесс согласованного введения в государствах - членах Союза электронного юридически значимого документооборота, обеспечив правовые и технологические условия для взаимного признания таких документов. "Важно, чтобы цифровые технологии и решения в сфере экономической деятельности внедрялись во всех странах ЕАЭС на базе единых принципов и подходов, которые целесообразно закрепить отдельным актом Евразийского межправительственного совета", - указал российский лидер.

Также он обратил внимание, что страны объединения "обладают мощнейшей агропромышленной базой, позволяющей не только гарантированно обеспечивать себя всей необходимой сельхозпродукцией, но и экспортировать продовольствие в значительных объемах". В целях укрепления продовольственной безопасности Россия предлагает вместе разработать широкий комплекс мер, направленных на дальнейшее развитие сельскохозяйственной отрасли, добавил президент.

Путин отметил, что ЕАЭС традиционно занимает лидирующие позиции и в энергетике. "Безусловно, работа по созданию общих энергетических рынков должна проводиться и далее на системной и выверенной основе. Владение же самыми передовыми технологиями использования атомной энергии в мирных целях позволит уверенно решать проблему энергетического перехода", - убежден он.

По словам президента РФ, предстоит продолжить работу по формированию новой транспортно-логистической инфраструктуры, в полной мере отвечающей современным экономическим реалиям. "Особое значение сегодня приобретает развитие бесшовных, безопасных международных транспортных коридоров, связывающих государства - члены ЕАЭС", - заключил Путин.





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