Как Таджикистан теряет каждый пятый киловатт-час

Эксперты уверены, что уровень коммерческих потерь намного выше показателей, которые есть в официальной статистике.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выразив обеспокоенность большими потерями электроэнергии, поручил сократить их в ближайшие два года более, чем в два раза. Возможно ли это и куда исчезает энергия?

Надежда на интеллект счетчика

Эмомали Рахмон в своем последнем послании, озвученном 23 декабря минувшего года, сообщил, что в стране теряется пятая часть всей вырабатываемой энергии, а технические потери электричества отрицательно влияют на финансовое положение компаний и предприятий сферы.

Под техническими потерями подразумеваются физические потери электроэнергии при передаче электроэнергии от мест ее производства до точек продажи потребителям.

Президент подчеркнул, что для ремонта и реконструкции электрических сетей страны в период независимости было затрачено более 10,7 млрд. сомони. Однако потери электричества, по его словам, "до сих пор вызывают озабоченность" - за 10 месяцев 2022 года они составили 20,4%.

Минэнерго и ОАО "Распределительные электрические сети" обязались обеспечить на высоком качественном уровне и своевременно реализацию проектов по снижению потерь, совокупный бюджет которых составляет 2,4 миллиарда сомони. Эти проекты предполагают подключение более 800 тысяч электросчетчиков в отдельных городах и районах.

Также Минэнерго поручалось совместно с компаниями и предприятиями отрасли принять неотложные меры для создания единой и централизованной биллинговой системы. Подключением интеллектуальных счетчиков, по мнению президента, можно снизить потери электроэнергии к 2025 году до 9%.

Для снижения уровня потерь президент призывал потребителей "соблюдать культуру использования электроэнергии, то есть экономить, в том числе посредством использования энергосберегающих оборудований".

Впрочем, президент еще два года назад поручил энергетикам бороться с потерями электроэнергии. В своем послании в январе 2021 года он сказал, что действующих мощностей достаточно для полного круглогодичного обеспечения всех внутренних потребителей, но потери очень большие и достигли уже 16% от общего объема выработки.

"Что только не делается", - сказал тогда президент, указав на коммерческий характер потерь.

Он поручил ответственным структурам и компаниям "принять практические меры относительно решения проблем сферы, особенно по учету производства и потребления энергии, сокращению потерь".

Президент добавил, что соответствующие структуры проводят проверки по данному вопросу.

Чем они закончились мы не знаем, зато известно, что по истечении двух лет эти потери значительно выросли…

Где кроется дьявол?

Управлением электроэнергетической системы страны, после затянувшегося процесса ее реструктуризации, занимаются уже три независимые друг от друга компании, созданные на базе ОАХК "Барки точик". Наряду с бывшим холдингом, который теперь занимается исключительно производством, действуют ОАО "Передающие электрические сети" и ОАО "Распределительные электрические сети".

Первое по высоковольтным линиям с использованием подстанций передает энергию от точек выработки (ГЭС, ТЭЦ) до трансформаторов, а второе распределяет ее конечным потребителям.

Соответственно, для хотя бы поверхностного понимания того, где именно теряется такой значительный объем энергии, нужно уже иметь данные с трех разных компаний.

Ранее, когда всей системой управлял единый холдинг, руководство "Барки точик" на полугодовых пресс-конференциях, которые остаются фактически единственными источниками получения информации, неизменно говорило, что принимаются всевозможные меры для снижения уровня технических потерь: модернизируются станции, обновляется инфраструктура передачи энергии (подстанции, ЛЭП, трансформаторы, счетчики и прочее оборудование).

Также говорилось о коммерческих потерях, в частности отмечалось, что выявляются многочисленные факты хищений энергии.

Коммерческие потери – потери, обусловленные хищениями электроэнергии, несоответствием показаний счетчиков об оплате за электроэнергию и другими причинами в сфере контроля потребления энергии.

Летом минувшего года руководство "Барки точик" сообщило, что потери при производстве в первом полугодии удалось сократить с 0,53% в первой половине 2021 года до 0,48%: было произведено около 7,7 млрд киловатт-часов электроэнергии, потеряли всего 37 млн киловатт-часов.

Чтобы простому обывателю было понятно, эти потери равняются, примерно, половине суточной выработки всех станций страны.

В компании по передаче электричества по итогам первого полугодия 2022 года говорили, что потери на высоковольтных линиях и подстанциях, в целом, составили 3,37% (около 380 млн киловатт-часов). В сообщении этой компании отмечалось, что потери в инфраструктуре высокого напряжения посредством принятия различных мер, в том числе обновления и модернизации оборудования, снизили по сравнению с январем-июнем 2021 года на 0,38 процентных пунктов – с 3,75%.

Между тем, в компании по распределению электричества, тоже говорят о проведении многочисленных мероприятий, в частности модернизации инфраструктуры для снижения уровня потерь. На балансе этой компании находятся трансформаторные подстанции, силовые трансформаторы, низковольтные линии, электросчетчики и прочее оборудование, необходимое для распределения энергии.

В результате, отмечают в компании, потери снизились с 32,2% в январе минувшего года до 19,96% по итогам июня 2022 года. В целом, признаются в компании, в первой половине минувшего года в распределительных сетях потеряли 2 млрд киловатт-часов, что равняется 25,6% принятой энергии.

Радует (если такое понятие можно использовать при таких ужасающих показателях) только то, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года потери снизились на 171 млн киловатт-часов (на 3,23 процентных пунктов).

Таким образом, получается, что подавляющий объем энергии теряется во время его распределения, а это в определенной мере говорит о том, что техника тут ни при чем, проблема в людях.

Согласно данным статведомства, в 2022 году в стране было произведено около 21,4 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше, чем в 2021 году.

Исходя из озвученного президентом уровня потерь (20,4%), в минувшем году общий объем потерь составил около 4,4 млрд киловатт-часов. Почти такой же объем электричества был экспортирован Таджикистаном в прошлом году, за счет которого мы получили свыше $100 млн.

Это треть от общей суммы, направленной в прошлом году на достройку Рогунской ГЭС.

Истинные масштабы потерь шире?

Энергетики с большим опытом работы в электроэнергетическом секторе считают потери главной причиной нерентабельности "Барки Точик". Они утверждают, что уровень коммерческих потерь, которые в просторечии называются воровством, являются намного выше тех показателей, которые фигурируют в официальной статистике.

Так, отличник "Барки точик", член-корреспондент Инженерной академии Хомиджон Арифов ранее в своей статье, опубликованной в "Азия-Плюс", писал, что воруется до 25% всей производимой в стране электроэнергии. Таким образом, отмечал он, с учетом техпотерь, теряется более 40% вырабатываемой электроэнергии.

Кроме того, он утверждал о существовании в стране "касты неприкасаемых", которые не платят за электроэнергию.

Хищение электричества в больших объемах также подтверждают другие специалисты, но говорить об этом они могут себе позволить только "не для прессы".

Также существуют вопросы относительно достоверности данных об экспорте электроэнергии в соседние страны.

Один из энергетиков на условиях анонимности сказал "Азии-Плюс", что официальные цифры о поставках электроэнергии значительно занижены.

"То, что вам показывают, составляет всего около трети поставок за рубеж", - добавил он.

Правительство считает энергетическую независимость страны своей приоритетной целью, отмеченной в Национальной стратегии развития до 2030 года. В частности, в разделе развития энергосектора определены основные индикаторы - 10/10/10-500. Эти цифры расшифровываются следующим образом:

- увеличение производственных мощностей до 10 гигаватт;

- снижение потерь в сетях до 10%;

- увеличение экспорта электроэнергии до 10 млрд кВт. час в год;

- получение более 500 млн киловатт-часов в год за счет возобновляемых источников энергии.

Почти половина срока реализации Стратегии, принятой в 2016 году, прошла, а вышеуказанные целевые показатели остаются практически неизменными.

Источник - Азия-Плюс