Аномальные холода. В Узбекистане закрыли все газовые заправки и отключают свет

В Узбекистане остановили работу всех газовых заправок и ограничили подачу топлива крупным промышленным компаниям.

Об этом сообщают узбекские СМИ.

Решение принято для того, чтобы обеспечить газом население. При этом в большинстве регионов продлили школьные каникулы до 17 января. В Ташкенте время работы пунктов торговли и сервиса, торгово-развлекательных центров и парков ограничивается периодом с 10.00 до 17.00. Решение принято для бесперебойного обеспечения электроэнергией и газом домов и квартир. Но люди все равно жалуются на частые отключения топлива и отсутствие света.

В многоквартирных домах столицы Узбекистана минимум на три дня понижено давление горячей воды, чтобы можно было улучшить отопление квартир. Жителей Ташкента также призвали по возможности сократить использование электроэнергии для обогрева, освещать только самые используемые помещения.

Министерство транспорта Узбекистана также сообщило, что из-за сильных холодов приостановлено движение автобусов по регулярным международным маршрутам.



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