В частном доме Байдена нашли новые секретные документы

В частном доме президента США Джо Байдена обнаружены новые секретные документы.

Об этом сообщил специальный советник американского лидера Ричард Саубер.

По информации The New York Times, речь идет о пяти дополнительных страницах с пометками о секретности - они были найдены в подборке материалов, состоявшей из шести страниц.

Ранее в США назначили спецпрокурора для расследования фактов ненадлежащего хранения Джо Байденом секретных бумаг.

Напомним, 2 ноября адвокаты Байдена нашли около десяти секретных документов времен его вице-президентства при президенте Бараке Обаме в здании Центра дипломатии и глобального взаимодействия. Информацию об этом довели до сведения Национального архива США, куда должны передаваться все подобные бумаги. Сотрудники этого ведомства уведомили о случившемся Министерство юстиции США, которое начало проверку того, как секретные документы попали в здание аналитического центра.

12 января текущего года помощники президента США Джо Байдена обнаружили по крайней мере еще одну партию секретных документов.

Среди обнаруженных секретных бумаг оказались данные разведки об Украине, Иране и Великобритании. Белый дом признал, что Джо Байден пользовался указанным помещением в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 год, когда уже не работал в администрации. Сам президент заявил, что удивлен обнаруженными в его офисе секретными документами и не знает их содержания.



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