Титул «Мисс Вселенная» достался представительнице США Р’Бонни Ноле Габриэль

На конкурсе «Мисс Вселенная» в Новом Орлеане (США) победила американка Р’Бонни Нола Габриэль.
На конкурсе «Мисс Вселенная» в Новом Орлеане (США) победила американка Р’Бонни Нола Габриэль
Костюм победительницы символизирует роль Америки в покорении Луны. Р’Бонни Нола Габриэль с трудом передвигалась по сцене в этом тяжелом одеянии, но труды ее команды того стоили.
Вице-мисс стала представительница Венесуэлы. В целом среди финалисток были только девушки с западного полушария.
Кыргызстан на конкурсе представляла 18-летняя Алтынай Ботоярова. Ей не удалось попасть в десятку финалистов. Она отсеялась еще на этапе шестандацати полуфиналисток.
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