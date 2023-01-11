Нурсултан Назарбаев больше не елбасы. Конституционный суд РК принял решение

Конституционный суд рассмотрел обращение группы депутатов парламента о признании утратившим силу закона о елбасы, сообщается на сайте КС РК.

5 января они обратились с просьбой дать официальное толкование пункта 4 статьи 62 Конституции Казахстана. Нардепы также попросили ответить на вопрос, подлежит ли признанию утратившим силу конституционный Закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы» в связи с исключением норм, регулирующих его статус и полномочия.

«Основываясь на воле народа РК, выраженной на республиканском референдуме от 5 июня 2022 года, об исключении из Основного закона пункта 4 статьи 46 и других норм, признать, что в настоящее время в Конституции отсутствуют правовые основания для сохранения конституционного Закона «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы» в действующем праве Казахстана, в связи с чем он подлежит признанию утратившим силу», — говорится в постановлении Конституционного суда.

Напомним, Мажилис 28 декабря 2022-го принял к рассмотрению документ об отмене закона о первом президенте — елбасы.



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