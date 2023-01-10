В Туркменистане только замужним женщинам будут выдавать водительские права

В Туркменистане женщины, желающие получить водительские права, должны предъявить свидетельство о браке.

Кроме того, от них требуют характеристику с работы. Гражданки Туркменистана уже много лет испытывают большие сложности с получением или продлением водительского удостоверения. Об этом сообщает turkmen.news.

В распоряжении turkmen.news оказался список документов, которые должны предъявить в ГАИ женщины, желающие получить или продлить права. Это внушительный перечень из 13 пунктов:

-Паспорт и его копия;

-Экзаменационная карточка из автошколы;

-Медицинская справка;

-Справки из психиатрического и наркологического диспансера;

-Две фотографии 3×4;

-Старое водительское удостоверение при продлении, причем, если оно было получено вне Ашхабада, а продлевается в столице, то оно должно быть специально заверено;

-Платежная квитанция на 14 манатов;

-Заявление;

-Техпаспорт и свидетельство о техосмотре того автомобиля, которым женщина собирается управлять;

-Свидетельство о браке;

-Справка из домоуправления о составе семьи;

-Справка с места работы (копия трудовой книжки);

-Характеристика с места работы.

От мужчин в ГАИ требуют гораздо меньше бумаг. Но и для них список весьма обширен. Для сравнения, например, в России для получения прав требуется лишь паспорт, заявление, свидетельство об окончании автошколы, квитанция об оплате госпошлины и медицинское заключение, для получения которого надо посетить терапевта, офтальмолога, нарколога и психиатра.

Еще одно неофициальное условие - женщине, желающей водить машину в Туркменистане, обязательно должно быть больше 40 лет и на ее имя должна быть зарегистрирована машина. Управлять машиной по доверенности женщинам не разрешается. О таких требованиях источники уже сообщали в июне 2022 года. При этом отмечалось, что на женщин моложе 40 лет автомобили не регистрируют. Это служит дополнительной гарантией того, что они не смогут оформить права.

Несколько лет гражданки Туркменистана вообще не могли получить или продлить права. В конце 2020 года водительские удостоверения начали продлевать женщинам старше 40 лет, а затем возможность водить машину получили некоторые более молодые женщины: сотрудницы иностранных посольств и те, у кого есть члены семьи с инвалидностью или онкологическим заболеванием. Позднее продлить права смогли и некоторые другие женщины.

Однако, как можно видеть, до полного равноправия на дорогах Туркменистану еще далеко. Источники отмечают, что даже те, кто соответствует всем предъявленным требованиям, должны долго добиваться возможности сдать документы. Им приходится несколько месяцев звонить в ГАИ, прежде чем им наконец разрешают прийти и сдать все вышеперечисленные документы. Затем долго приходится ждать ответа.

Получить новые права с нуля практически невозможно, хотя отучиться в автошколе женщины могут без проблем. Затем их свободно допускают к экзамену, источники отмечают, что в некоторые дни большинство экзаменуемых - женщины. Но когда полученной экзаменационной карточкой можно будет воспользоваться для получения прав, остается неясным.

Официально власти Туркменистана регулярно докладывают в ООН и других международных организациях о гендерном равенстве. В стране был принят Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства на 2021-2025 годы, разработанный при поддержке ЮНФПА, Фонда ООН в области народонаселения. В заметке об этом плане на сайте местного отделения ООН не говорится ни слова ни о водительских правах, ни о других конкретных проблемах, существующих в Туркменистане.

URL: https://www.vb.kg/426045