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Казахстан и Россия пресекли деятельность опасной ОПГ в Байконуре: 18 задержаных

Казахстан и Россия пресекли деятельность опасной организованной преступной группы в Байконуре.

Об этом 4 января сообщает казахстанский Комитет нацбезопасности.

В результате работы ФСБ и МВД РФ были задержаны 18 лидеров и членов ОПГ. В составе группировки были граждане России и Казахстана.

Кроме того, в Астане, Кызылорде и Конаеве задержаны пособники ОПГ. В их квартирах были найдены и изъяты огнестрельное оружие и деньги.

Члены группировки занимались похищением людей, вымогательством и вооруженными нападениями и кражами. Отмечается, что они отличались особой жестокостью.

 

Источник - readovka.news

           

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