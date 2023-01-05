Казахстан и Россия пресекли деятельность опасной ОПГ в Байконуре: 18 задержаных

Казахстан и Россия пресекли деятельность опасной организованной преступной группы в Байконуре.

Об этом 4 января сообщает казахстанский Комитет нацбезопасности.

В результате работы ФСБ и МВД РФ были задержаны 18 лидеров и членов ОПГ. В составе группировки были граждане России и Казахстана.

Кроме того, в Астане, Кызылорде и Конаеве задержаны пособники ОПГ. В их квартирах были найдены и изъяты огнестрельное оружие и деньги.

Члены группировки занимались похищением людей, вымогательством и вооруженными нападениями и кражами. Отмечается, что они отличались особой жестокостью.

Источник - readovka.news