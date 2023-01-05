Казахстан и Россия пресекли деятельность опасной ОПГ в Байконуре: 18 задержаных

Казахстан и Россия пресекли деятельность опасной организованной преступной группы в Байконуре.
Об этом 4 января сообщает казахстанский Комитет нацбезопасности.
В результате работы ФСБ и МВД РФ были задержаны 18 лидеров и членов ОПГ. В составе группировки были граждане России и Казахстана.
Кроме того, в Астане, Кызылорде и Конаеве задержаны пособники ОПГ. В их квартирах были найдены и изъяты огнестрельное оружие и деньги.
Члены группировки занимались похищением людей, вымогательством и вооруженными нападениями и кражами. Отмечается, что они отличались особой жестокостью.
Источник - readovka.news
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