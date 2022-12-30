Умер легендарный бразильский футболист Пеле

Легендарный бразильский футболист Пеле скончался в возрасте 82 лет.

Об этом сообщает AP. Он долгое время боролся с онкологией. Король футбола был единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу в качестве игрока.

Ранее родные футболиста начали с ним прощаться. В Бразилии уже стали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб.

Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

Источник: championat.com



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