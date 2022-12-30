Не материться, не хвастать роскошью. Для Госдумы разработали кодекс поведения

Партия «Единая Россия» разработала кодекс публичного поведения для депутатов Госдумы.
О новом документе проинформировал сайт «РБК», подлинность подтвердил один из депутатов.
В новые правила, в частности, вошли такие рекомендации, как:
-не писать в социальных сетях в неадекватном физическом и психологическом состоянии;
-не выкладывать в своих социальных сетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны — все то, что может сформировать представление как о «привилегированном классе»;
-контролировать свои эмоции во время дискуссий в соцсетях;
-категорически не рекомендуется комментировать международную повестку, военные и внутренние конфликты в других странах без плановых предварительных установок или до озвучивания официальной позиции МИД; последующие комментарии не должны противоречить официальной позиции государства;
-в случае негативного резонанса незамедлительно, не дожидаясь звонков от коллег и дискуссий о правильности мнения или о том, что «все не так меня поняли», принести личные извинения и объяснить собственный промах;
-не нарушать уставные этические нормы партии делом, словом или текстом;
-также в документе есть рубрика «Так делать не надо!»
В инструкции есть рекомендации не материться, а также «выполнять элементарные требования культуры речи, не использовать обсценную лексику и жаргонизмы, которые могут быть истолкованы двояко либо дать оппонентам повод для троллинга».
Ссылка: https://24.kg/vlast/254665/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!