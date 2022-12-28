Путин создал для Медведева еще одну должность

Соответствующий указ Путина опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает Медуза.

Президент России Владимир Путин назначил заместителя главы Совета безопасности Дмитрия Медведева на еще один пост - первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии. Соответствующий указ Путина опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает Медуза.

Ранее, согласно положению о Военно-промышленной комиссии, в этой структуре не был предусмотрен пост первого заместителя председателя. Человек, занимающий эту должность, вправе вести заседания комиссии и создавать внутри нее советы и рабочие группы, говорится в указе Путина.

Председателем Военно-промышленной комиссии, которая координирует производство вооружений для армии РФ, является сам Путин.

Дмитрий Медведев в 2008-2012 годах занимал должность президента России, а в 2012-2020 годах был премьер-министром. В январе 2020-го, после отставки с премьерского поста, Медведев стал заместителем председателя Совбеза. Эта должность была создана специально для него.

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