Китай отменил карантин для туристов с 8 января

Центральное телевидения Китая сообщило, что принято решение упростить карантинные ограничения по коронавирусу для лиц, въезжающих в страну с 8 января 2023 года.
В частности. власти Китая отменили требование об обязательном прохождении карантина.
При этом, все пребывающие в Китай должны предоставить результат ПЦР-теста, сделанные за 48 часов до въезда.
Напомним, что ограничения на въезд в КНР были введены в 2020 году. Тогда были закрыты пассажирские коридоры на сухопутных пограничных пунктах. При этом прибывающие из-за границы пассажиры направлялись на обязательный карантин.
Мих. Верный
Источник - МК
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