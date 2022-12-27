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20-летняя актриса Болливуда Туниша Шарма совершила самоубийство на съемках сериала "Али-Баба: Легенда воина"

Индийская актриса Туниша Шарма была найдена мертвой в гримерной во время съемок сериала "Али-Баба: Легенда воина".

Об этом сообщает India Today.

20-летняя артистка совершила самоубийство. После того, как очевидцы обнаружили девушку, ее доставили в больницу, однако медики не сумели спасти звезду.

Вместе с Шармой в производстве сериала принимал участие и ее бойфренд Шизан Мохаммед Кхан. Коллеги актрисы рассказали, что не замечали за ней странного поведения, в соцсетях девушка публиковала кадры со съемок и призывала поклонников следить за продолжением проекта.

Полиция выясняет обстоятельства смерти погибшей.

 

Источник - Газета.Ru

           

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