Индийская актриса Туниша Шарма была найдена мертвой в гримерной во время съемок сериала "Али-Баба: Легенда воина".
Об этом сообщает India Today.
20-летняя артистка совершила самоубийство. После того, как очевидцы обнаружили девушку, ее доставили в больницу, однако медики не сумели спасти звезду.
Вместе с Шармой в производстве сериала принимал участие и ее бойфренд Шизан Мохаммед Кхан. Коллеги актрисы рассказали, что не замечали за ней странного поведения, в соцсетях девушка публиковала кадры со съемок и призывала поклонников следить за продолжением проекта.
Полиция выясняет обстоятельства смерти погибшей.
Источник - Газета.Ru
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