20-летняя актриса Болливуда Туниша Шарма совершила самоубийство на съемках сериала "Али-Баба: Легенда воина"

Индийская актриса Туниша Шарма была найдена мертвой в гримерной во время съемок сериала "Али-Баба: Легенда воина".

Об этом сообщает India Today.

20-летняя артистка совершила самоубийство. После того, как очевидцы обнаружили девушку, ее доставили в больницу, однако медики не сумели спасти звезду.

Вместе с Шармой в производстве сериала принимал участие и ее бойфренд Шизан Мохаммед Кхан. Коллеги актрисы рассказали, что не замечали за ней странного поведения, в соцсетях девушка публиковала кадры со съемок и призывала поклонников следить за продолжением проекта.

Полиция выясняет обстоятельства смерти погибшей.

Источник - Газета.Ru