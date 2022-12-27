Первый белорусский ноутбук снят с продажи через три дня после релиза

Единственная во всей Беларуси точка продажи ноутбуков H-book MAK4 была закрыта спустя всего три дня после релиза новинки, передает Gazeta.ru.

О старте продажи H-book MAK4 было объявлено 22 декабря 2022 года. Премьера состоялась в магазине, расположенном в минском торговом центре Galleria Minsk. Уже 25-го было обнаружено, что единственная в Беларуси точка продажи новинки была закрыта. О причинах остановки продажи белорусских ноутбуков не сообщается.

"Точка продажи съехала. У нас их точно уже не будет. Остальное не знаем", – сообщили в информационном центре Galleria Minsk.

H-book MAK4 базируется на процессорах Intel Core 11-го поколения. В зависимости от модификации в компьютере используется Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7. Во всех случаях ноутбук поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11.

Производством H-book MAK4 занимается "Завод вычислительной техники (МПОВТ), входящий в холдинг "Горизонт".



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