Должность президента республики в Татарстане переименовали в раиса

В Татарстане должность президента республики переименовали.

После окончания срока полномочий действующего главы российского региона Рустама Минниханова руководитель субъекта будет называться раис (глава). Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает ТАСС.

Законопроект, изменяющий название должности, на заседании регионального Госсовета (парламента) внес президиум.

В парламенте отметили, что раис - название титула президента в арабском и ряде других восточных языков. По данным издания "Подъем", переименование одобрили в комитете Госсовета Татарстана по госстроительству, теперь инициативу должны поддержать все депутаты госсовета республики.

Накануне поправки о названии должности главы республики предложили отозвать. Соответствующее предложение было озвучено на заседании комитета парламента региона по госстроительству и местному самоуправлению. Некоторые его члены выступили за то, чтобы должность президента Татарстана сохранилась.

В частности, депутат Марат Галеев напомнил, что эта должность появилась при голосовании на первых президентских выборах в 1991 году. По его мнению, "народ голосовал за должность президента".

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", запрещающий главам регионов называться президентами.

Несмотря на это главу Татарстана в республике продолжали так официально называть. Как пояснил спикер регионального парламента Фарид Мухаметшин, слово "президент" сохранится в нормативных актах республики, пока это наименование остается в конституции региона.

12 июля вышли распоряжение и указ президента России о том, что должность высшего должностного лица Татарстана в официальных документах отныне будет представлена как "глава Республики Татарстан".

В Татарстане долгое время выступали против переименования должности руководителя региона

После внесения законопроекта "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" в Государственную Думу власти Татарстана открыто выступили против инициативы.

В частности, глава профильного комитета госсовета республики Альберт Хабибуллин предложил депутатам регионального заксобрания не проводить прения по этому законопроекту до его рассмотрения в первом чтении в Госдуме.

Кроме того, в ходе рассмотрения инициативы в нижней палате федерального парламента депутаты от Татарстана проголосовали против.

В 1990-х годах многие главы российских регионов назывались президентами

После развала СССР президентами стали называться главы многих республик в составе Российской Федерации. Президенты были в Марий Эл, Мордовии, Якутии, Чечне, Удмуртии, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Туве, Ингушетии, Калмыкии, Дагестане, Башкирии и Татарстане.

Процесс отказа от такого наименования высших региональных должностей в 2010 году запустил глава Чечни Рамзан Кадыров, который не захотел называться президентом и призвал коллег последовать его примеру.

В итоге к настоящему моменту были переименованы должности всех руководителей республик в составе России, за исключением президента Татарстана, которым сейчас является Рустам Минниханов.

Вопрос о наименовании лидера республики поднимался неоднократно. В конце 2010 года Госдума приняла поправки, запрещающие руководителям субъектов федерации именоваться президентами. Однако в регионе смогли обойти эту норму, воспользовавшись тем, что тогда действовал договор о разграничении полномочий с федеральным центром.

Президент Путин в 2015 году заявил, что жители Татарстана должны сами выбрать название для должности главы республики.

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