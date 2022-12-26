Снегопад в США убил 26 челов и обесточил 250 тыс. домов. Белое безмолвие...

В США десятки человек погибли из-за холодов и бури
Не менее 26 человек погибли и сотни тысячи остались без света в США из-за шторма, сообщает телеканал CNN.
Продолжительный зимний шторм с ветром, морозом и снегом привел к гибели 26 человек, оставив сотни граждан без света, передает РИА "Новости" со ссылкой на публикацию.
Наиболее сильно стихия ударила по городу Баффало в штате Нью-Йорк, где к воскресенью выпало более одного метра снежного покрова. Из-за бури оказались заблокированы дороги, отменены тысячи авиарейсов, парализованы электрические подстанции, прервано теплоснабжение.
Около 250 тыс. домов и компаний остались без электричества. Более 55 млн граждан находятся под угрозой столкновения со стихией.
Энергетическая компания Con Edison рекомендовала жителям Нью-Йорка экономить электричество, газ и тепло из-за усилившихся холодов.
Источник - vz.ru
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