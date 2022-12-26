Экс-президент райских Мальдив Абдулла Ямин получил новый срок в 11 лет. Торговал островами

Экс-президент Мальдив получил 11 лет тюрьмы по делу об аренде острова
Суд на Мальдивах приговорил бывшего президента страны Абдуллу Ямина за взяточничество и отмывание денег к 11 годам тюрьмы и обязал выплатить штраф в 5 миллионов долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Суд признал Ямина виновным в получении денег за аренду острова, который принадлежит государству... Он дал ему семь лет заключения за отмывание денег и четыре года за получение взятки", - передает агентство.
Абдулла Ямин в 2019 году был приговорен к пяти годам тюремного заключения по обвинению в отмывании денег. В середине декабря 2018 года уголовный суд на Мальдивах заморозил банковские счета Ямина на сумму в 100 миллионов мальдивских руфий (около 6,5 миллиона долларов США) в связи с расследованием возможности финансовых махинаций. В ноябре 2021 года Верховный суд Мальдив отменил пятилетний тюремный срок, ранее назначенный бывшему президенту страны.
Повторный суд над бывшим президентом страны начался в январе 2022 года.
Источник - РИА Новости
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!