Число погибших от последствий зимнего шторма в США выросло до 28

В США по меньшей мере 28 человек погибли в результате стихийных бедствий, связанных с холодной погодой.
Об этом сообщает телеканал NBC. С утра СМИ заявляли о 23 жертвах зимнего шторма.
Смерти зафиксированы в штатах Оклахома, Кентукки, Миссури, Теннесси, Висконсин, Канзас, Небраска, Огайо, Нью-Йорк, Колорадо и Мичиган.
Гибель людей в основном связана с ДТП или обморожением. Например, в Мичигане 82-летняя женщина скончалась после того, как ее нашли лежащей в снегу возле дома престарелых.
Ранее синоптики предупреждали об опасных для жизни низких температурах и холодном ветре. Сотни тысяч жителей США остались без электричества. Отдыхающие столкнулись с массовыми задержками и отменами авиарейсов.
Источник: CentralAsia
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