Рогозин получил осколочное ранение. Его доставили в больницу.
Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и председатель правительства самопровозглашенной ДНР Виталий Хоценко получили ранения при обстреле гостиницы на окраине Донецка. Угрозы их жизни нет, сообщает RT.
Рогозин получил осколочное ранение. Его доставили в больницу.
"Ранен в спину. Жить буду. Осколок прошел в сантиметре от позвоночника", – сказал RT экс-глава "Роскосмоса".
"Русская служба BBC" сообщает, что в результате этого обстрела, по пока не подтвержденным окончательно данным, есть и погибшие, ранения получили несколько человек.
Telegram-канал Baza без ссылки на источник сообщает, что ранение Дмитрий Рогозин получил при обстреле ресторана "Шеш-Беш", где он отмечал свой день рождения. В среду ему исполнилось 59 лет.
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