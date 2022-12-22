Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке

Рогозин получил осколочное ранение. Его доставили в больницу.

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и председатель правительства самопровозглашенной ДНР Виталий Хоценко получили ранения при обстреле гостиницы на окраине Донецка. Угрозы их жизни нет, сообщает RT.

Рогозин получил осколочное ранение. Его доставили в больницу.

"Ранен в спину. Жить буду. Осколок прошел в сантиметре от позвоночника", – сказал RT экс-глава "Роскосмоса".

"Русская служба BBC" сообщает, что в результате этого обстрела, по пока не подтвержденным окончательно данным, есть и погибшие, ранения получили несколько человек.

Telegram-канал Baza без ссылки на источник сообщает, что ранение Дмитрий Рогозин получил при обстреле ресторана "Шеш-Беш", где он отмечал свой день рождения. В среду ему исполнилось 59 лет.



URL: https://kaktus.media/472826