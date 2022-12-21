Госдума одобрила наказания за карты, на которых Крым — украинский

Согласно документу, такие карты приравниваются к «экстремистским материалам».

Депутаты Госдумы (нижней палаты парламента) России одобрили в первом чтении законопроект, который предусматривает наказания в виде штрафа до миллиона рублей или ареста на срок до 15 суток за распространение географических карт, «оспаривающих территориальную целостность России». Согласно документу, такие карты приравниваются к «экстремистским материалам».

В случае окончательного принятия закона, его нарушением будет считаться публичная демонстрация или распространение любой карты, на которой аннексированные территории Украины, признанные российскими властями, но не признанные подавляющим большинством стран мира, не обозначены как часть России.

При этом, как отмечает издание «Агентство», на сайтах Кремля, правительства России и Совета Федерации территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые были аннексированы в результате так называемых референдумов, до сих пор обозначены как территории Украины.

Азаттык