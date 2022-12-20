Что происходит с СOVID в Китае. И каковы прогнозы на ближайшее будущее

Китай уже вступил в новую волну заболеваемости коронавирусом, которая не отпустит страну как минимум до середины следующего месяца.

Китай переживает новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Он настиг страну практически сразу после того, как власти впервые за почти три года отказались от большинства драконовских мер по сдерживанию пандемии. Дальнейшие прогнозы неутешительны - и китайские, и западные эксперты сходятся в том, что к весне республику ждет катастрофический скачок заболеваемости и смертности от COVID-19. Но при этом аналитики не ожидают возврата к политике "нулевой терпимости" к коронавирусу.

Статистика против реальности

Китай уже вступил в новую волну заболеваемости коронавирусом, которая не отпустит страну как минимум до середины следующего месяца. Со второй половины января ввиду массовых поездок в разгар недельного празднования Нового года по лунному календарю (в этом году он стартует 21 января) КНР накроет вторая волна. А уже с конца февраля по середину марта КНР ожидает третий всплеск заболеваемости ввиду возвращения людей из отпусков на работу. Что удивительно, такой неутешительный прогноз для республики в минувшие выходные дали не западные эксперты, а главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзунью.

7 декабря Китай, почти три года державший свое население под гнетом частых и длительных карантинов и постоянного тестирования на COVID-19, отменил большинство прежних мер. С тех пор в стране официально было зарегистрировано только три смерти от коронавируса, а число вновь заболевающих, согласно статистике, все последние дни составляло порядка 2 тыс. в день. Впрочем, власти сами честно признали, что из-за отмены практики массового тестирования населения на вирус отслеживать и подсчитывать число бессимптомных инфекций стало невозможно.

Но это не значит, что они сошли на нет. Скорее наоборот. За последние дни по интернету широко разошлись заключения некоего китайского статистика-любителя, фигурирующего под ником чэньцинь, который подсчитал, что, например, в 22-миллионном Пекине к выходным коронавирусом было заражено 39% жителей. Согласно же прогнозам Американского института показателей и оценки здоровья, резкое снятие в КНР ограничений в связи с COVID-19 может привести к стремительному росту заболеваний и смерти более 1 млн человек в 2023 году. По его же прогнозу, уже к 1 апреля страну ждет более 322 тыс. ковидных смертей, а около трети населения Китая будет к этому времени инфицировано.

Фактическая картина на местах оказалась соответствующей таким мрачным прогнозам.

- Еще на прошлой неделе я бы сказал, что в целом тенденция положительная, мы начали верить, что жизнь вернется. Но сейчас количество больных резко взлетело, раньше в моем окружении вообще не было больных даже гриппом, а сейчас - уже десятки ковидных, - поделился с "Известиями" Константин, живущий более 25 лет в Пекине.

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Невзирая на заявления о том, что за пару последних недель по всей стране только три человека умерли от COVID-19, соцсети заполонили рассказы о перегруженности похоронных бюро и крематориев - как из-за большого числа умерших, так и из-за нехватки персонала, поскольку и рабочие, и водители сами заболели ковидом. "Прямо сейчас трудно заказать катафалк, поэтому многим родственникам приходится везти тело в морг на собственных автомобилях", - рассказал агентству Reuters сотрудник крупнейшего похоронного бюро Пекина в раойне Бабаошань.

Ярким свидетельством того, что не все так гладко, как рисует статистика, стала и ажиотажная скупка китайцами средств народной медицины: если россияне в первые месяцы пандемии массово запасались имбирем, то в Китае, сметя из аптек все антивирусные препараты, к этой неделе перешли на лимоны.

"Больше не вариант"

Что удивительно, пока в Китае даже не прозвучало и намека на возможность возвращения к политике "нулевой терпимости" к COVID-19, от которой власти упорно не хотели отказываться даже когда эпидемическая ситуация, казалось бы, позволяла.

- Разные города или провинции могут принимать свои собственные правила борьбы с коронавирусом. Шанхай, например, снова переводит своих студентов в онлайн, а некоторые небольшие муниципалитеты по-прежнему разрешают удаленную работу. Но возврат Китая к полной реализации своей стратегии "нулевой борьбы" с COVID в настоящее время с точки зрения мер общественного здравоохранения невозможен. Это больше не вариант, - сказал "Известиям" специалист по безопасности в сфере здравоохранения из Городского университета Гонконга Николас Томас.

По его словам, критическим испытанием для Китая станет повышение уровня вакцинации, в противном случае число погибших в трех прогнозируемых волнах заболеваемости будет намного больше, чем допускает правительство.

Китай ввел в оборот вакцины собственного производства еще в 2021 году, и с тех пор привил против вируса 90% населения. Однако в наиболее уязвимой категории пожилых людей этот процент оказался куда ниже: по данным "Синьхуа", среди людей старше 80 лет полный курс вакцинации прошли только 66,4% людей, и с лета, вопреки многочисленным воззваниям поставить уколы, показатели вакцинации в этой возрастной группе особо не изменились.

Кроме того, в экспертном сообществе не раз высказывали сомнения по поводу эффективности вакцин китайского производства в сравнении с западными аналогами, которые так и остались недоступны в материковом Китае. Неспроста, после того как на днях власти специального административного района КНР Макао, где западные вакцины разрешены и доступны, ввели ряд послаблений на въезд с материка, туда устремились толпы желающих привиться чем-то, кроме вакцин Sinopharm или Sinovac. Как отрапортовали на этой неделе СМИ, все места на специальной платформе онлайн-бронирования вакцинации в Макао оказались расписаны вплоть до 21 января.

Источник - Известия