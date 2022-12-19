Илон Маск запустил опрос о том, уйти ли ему с поста главы Twitter

Бизнесмен Илон Маск запустил в своем аккаунте в Twitter опрос для пользователей о том, стоит ли ему уйти с должности главы компании, сообщает РБК.

"Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я буду придерживаться результатов этого опроса", - написал он. По состоянию на 06:35 бишкекского времени 57,9% участников ответили утвердительно, 42,1% - отрицательно.

В следующем посте, опубликованном через 20 минут, предприниматель заявил: "Как говорится, бойтесь своих желаний, они могут сбыться".

Маск стал владельцем Twitter 27 октября, покупка обошлась ему в $44 млрд. Предприниматель распустил прежний совет директоров и решил его возглавить лично. После этого в компании уволили половину сотрудников. Как передавал Reuters, под сокращения попали команды, отвечающие за коммуникации, курирование контента, права человека и этику машинного обучения, а также некоторые продуктовые и инженерные команды. Оставшимся сотрудникам запретили удаленку, а в офисах компании в Сан-Франциско установили кровати для тех, кто остается на работе на ночь, передавали источники Forbes.



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