Итоги ЧМ-2022 по футболу, скандал с дипломатами Китая в Англии. Мировые новости недели

Редакция Kaktus.media рассказывает о самых важных событиях в мире за прошедшую неделю.

В Европе

Европарламент принял резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил провести аудит военной помощи Украине - оценить, сколько и чего было вложено и какой результат был достигнут.

В Катаре

Сборная Хорватии победила сборную Марокко и завоевала бронзу чемпионата мира по футболу - 2022. Второе место у Франции, чемпионами стала сборная Аргентины. Подробнее о футбольных событиях прошедшей недели можно прочитать здесь.

В Китае

Власти Китая решили отозвать из Великобритании шестерых дипломатов, включая генерального консула в Манчестере Чжэна Сиюаня.

В Новой Зеландии

Новая Зеландия первой в мире приняла закон, запрещающий курение табака для будущих поколений - здесь навсегда запретили продавать сигареты людям, рожденным после 2009 года.

В России

Большой пресс-конференции Владимира Путина в этом году не будет. Об этом сообщили в Кремле.

В Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на горе Габар обнаружили 150 млн баррелей чистых нефтяных резервов с приблизительной стоимостью в $12 млрд.





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