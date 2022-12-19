Итоги ЧМ-2022 по футболу, скандал с дипломатами Китая в Англии. Мировые новости недели

Редакция Kaktus.media рассказывает о самых важных событиях в мире за прошедшую неделю.
В Европе
Европарламент принял резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил провести аудит военной помощи Украине - оценить, сколько и чего было вложено и какой результат был достигнут.
В Катаре
Сборная Хорватии победила сборную Марокко и завоевала бронзу чемпионата мира по футболу - 2022. Второе место у Франции, чемпионами стала сборная Аргентины. Подробнее о футбольных событиях прошедшей недели можно прочитать здесь.
В Китае
Власти Китая решили отозвать из Великобритании шестерых дипломатов, включая генерального консула в Манчестере Чжэна Сиюаня.
В Новой Зеландии
Новая Зеландия первой в мире приняла закон, запрещающий курение табака для будущих поколений - здесь навсегда запретили продавать сигареты людям, рожденным после 2009 года.
В России
Большой пресс-конференции Владимира Путина в этом году не будет. Об этом сообщили в Кремле.
В Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на горе Габар обнаружили 150 млн баррелей чистых нефтяных резервов с приблизительной стоимостью в $12 млрд.
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