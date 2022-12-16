Ватикан принес официальные извинения России за слова папы римского о чеченцах и бурятах

Захарова сообщила об извинениях Ватикана за слова папы римского о бурятах и чеченцах
Ватикан извинился перед Россией за слова Папы Римского Франциска в адрес чеченцев и бурятов, инцидент полностью исчерпан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она сообщила, что в четверг от государственного секретаря Святого Престола Пьетро Паролина поступило официальное заявление с извинениями, передает ТАСС.
В заявлении Святой Престол подчеркнул, что с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира.
Захарова подчеркнула, что сейчас в международном общении все реже встречается способность признавать свои ошибки. Эта ситуация продемонстрировала, что за призывами Ватикана к диалогу стоит умение этот диалог вести и прислушиваться к собеседникам.
По словам дипломата, такой подход вызывает искреннее уважение. Инцидент исчерпан, Москва рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом.
Ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, ссылаясь на письмо понтифика, заявил, что слова Франциска о жестокости бурят и чеченцев на Украине были неправильно истолкованы и являются лишь "фигурой речи".
Источник - vz.ru
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