Саакашвили "умирает уже год и все не умрет", - МК

Экс-президент Грузии в родной стране превратился в мем

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в среду объявил голодовку, но уже через несколько часов решил ее отменить. Поводом для такой акции протеста стал отказ тбилисского суда обеспечить ему дистанционное участие в заседании. Суд перенес слушания на 22 декабря.

Экс-президент Грузии в родной стране превратился в мем

"Я получил послание от европарламентариев, которые категорически попросили меня прекратить голодовку на данном этапе, чтобы не давать повода соответствующим службам утверждать, что я причиняю себе вред. При этом депутаты Европарламента обещают мобилизовать все дипломатические усилия, чтобы обеспечить защиту моих минимальных прав. Я плохо себя чувствую не потому, что специально не принимал пищу, а потому, что я отравлен", - объяснил Саакашвили окончание голодовки.

Ранее адвокаты экс-президента объявили, что в организме политика нашли следы мышьяка. А глава консилиума врачей, которых наняла семья Саакашвили, заявили о металле в его крови, допустив, что тот был отравлен. Они просят перевести его в берлинскую клинику Charite.

Михаила Саакашвили в Грузии обвиняют в растрате бюджетных средств, организации избиения спецназом МВД депутата Валерия Гелашвили, а также незаконном пересечении государственной границы в сентябре прошлого года. Экс-президент приговорен к шести годам тюрьмы. Сам он вину не признает и называет эти обвинения политически мотивированными.

После задержания Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. Первая - сразу после заключения - продлилась 50 дней. В феврале этого года он потребовал адекватного медицинского обслуживания и прекратил акцию лишь на 20-й день. После этого, 12 мая, политик был переведен из места заключения в столичную клинику "Вивамеди" для медицинского обследования. Теперь сторонники экс-президента уверяют, что его там отравили...

С тех пор вопрос здоровья Саакашвили стал вечным спором между его семьей и властями. Первые заявляют, что состояние политика ухудшается, вторые убеждают, что поводов для беспокойства нет и ему обеспечен надлежащий медицинский контроль.

К дискуссии присоединились некоторые члены Европарламента. 14 декабря депутаты приняли резолюцию о реализации Соглашения об ассоциации ЕС-Грузия, в которой призывает к освобождению экс-президента и введению санкций против бывшего премьера страны Бидзины Иванишвили. Также там указывается требование к нынешнему лидеру страны Саломе Зурабишвили "использовать предоставленные конституцией полномочия" для освобождения Саакашвили.

Между тем специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии 14 декабря обнародовала видеокадры из палаты Саакашвили в клинике "Вивамеди". На них показано, что экс-президент с медперсоналом ведет себя агрессивно, не дает врачам к нему приближаться, кидается вещами, делает вид, что падает с кровати. А когда никого рядом нет, ведет себя вполне адекватно и даже с аппетитом что-то вкушает за небольшим столом. Как утверждает Минюст, большинство заболеваний, которые ставят Саакашвили "независимые медики", тот попросту симулирует.

О ситуации вокруг бывшего президента страны "МК" поговорил с политологом Арчилом Сухарулидзе:

- Ничего нового с Михаилом Саакашвили не происходит. Как только он угодил в тюрьму, риторика была следующая: он не должен там находиться по разным причинам. Одна из главных - неприлично стране, которая собирается в Европейский союз, держать экс-президента в тюрьме. Оказалось, что этот аргумент не очень действенен, особенно учитывая те уголовные обвинения, которые были выдвинуты против него.

Следующий аргумент - его можно простить, чтобы он уехал на Украину и продолжил там свою работу. Но он тоже не сработал, потому что правящая партия четко осознает, что Саакашвили продолжит вмешиваться во внутренние дела страны.

И последний аргумент - Саакашвили болен. Умирает он, честно говоря, уже весь последний год. Все не умрет. И все эти анонсы голодовки каждый раз случаются перед особенно важными мероприятиями, например, Новым годом.

Он хочет ситуацию накалить и посмотреть: готов ли уже народ выйти ради него на митинг. Однако отношение к нему черствое и однозначное. Никто никуда выходить не собирается. Надеюсь, скоро эта риторика закончится, и мы продолжим спокойно жить.

- Это портит отношение Грузии с Евросоюзом?

- Я сказал бы так, что есть определенное количество людей в ЕС, которые называют себя друзьями Грузии, но на самом деле хотят курировать страну. Они же являются друзьями Саакашвили, поэтому пытаются поставить вопрос ребром: если экс-президента освобождают, то дорога в Европу будет открыта. А если нет, то тогда мы все пророссийские и идем в направлении России.

Подобная риторика наносит урон прежде всего самому Евросоюзу. Обычные люди, которые на это все смотрят, задаются очень простым вопросом: когда система давит граждан, у которых нет политической поддержки, то все эти парламентарии особенно не тревожатся. А когда дело касается их друзей, вот тогда они уже начинают активно работать. Все это еще больше поднимает евроскептицизм.

- Идею с освобождением Саакашвили продавить не получится?

- Нет, потому что к Саакашвили симпатий нет. Люди видят, что он миллионер и все члены его семьи тоже миллионеры. Его тюрьма - пятизвездочный отель, где за ним ухаживают, как ни за одним человеком в Грузии.

Заявления Европарламента, что освобождение Саакашвили связано с будущим Грузии в Европе, людям также не понятны. Как человек, против которого есть такие серьезные обвинения, может решать будущее страны? Все это в правящей "Грузинской мечте" хорошо понимают, как и отношение к европарламентариям в Грузии.



Источник - МК