Стало известно, почему Месси вышел из себя после матча на ЧМ-2022 в Катаре

Издание Ole рассказало скандальные подробности противостояния Аргентины и Нидерландов в плей-офф на чемпионате мира по футболу в Катаре.
Многолетние конкуренты встретились в четвертьфинале ЧМ-2022: европейская команда отыгралась с 0:2, но южноамериканцы оказались успешнее в серии пенальти. Соперники устроили потасовку прямо во время противостояния, а после матча продолжили выяснять отношения.
Катализатором стал поступок Леандро Паредеса: аргентинский полузащитник мощно выбил мяч в сторону скамейки запасных команды Нидерландов и попал под силовой прием ван Дейка.
Еще один напряженный эпизод произошел после серии решающих послематчевых пенальти. Аргентинцы начали праздновать свой триумф, а Дензел Дюмфрис стал кидаться на конкурентов и получил красную карточку.
Уже после этого Лионель Месси подошел к Луи ван Галю и Эдгару Давидсу и высказал свои претензии. Судя по жестам, аргентинец призвал соперников "меньше болтать".
По информации СМИ, выяснение отношений продолжилось после матча: Вирджил ван Дейк сцепился с Николасом Отаменди, а Месси - с Ваутом Вегхорстом.
"Когда Месси искал ван Галя, чтобы выяснить отношения с ним, Вегхорст ждал аргентинца в подтрибунном туннеле. Футболист из Нидерландов попросил у Месси футболку, но в ответ получил оскорбления, ведь аргентинец был в ярости.
Ваут не понимал происходящего, он стоял и слушал, как Месси ругал его. "Когда Лионель дошел до микст-зоны, он был настолько горяч, что не слышал мои вопросы. У меня не получилось взять у него интервью", - описал ситуацию TyC Sports Эстебан Эдул.
Вегхорст попытался объясниться с Месси, но партнеры аргентинца не дали ему приблизиться к своей звезде.
"Бывшая аргентинская звезда Серхио Агуэро призвал заткнуться Ваута Вегхорста из Нидерландов после жесткой борьбы на поле, - пишет Daily Mail, описывая видео. - Вегхорст был ошеломлен обращением аргентинца и что-то крикнул в ответ. Ваут признался, что хотел просто пожать руку... Лисандро Мартинес и Лаутаро Мартинес разняли игроков".
Добавим, что Аргентина выиграла у Нидерландов и в первом полуфинале ЧМ-2022 в Катаре сыграет с Хорватией. Их игра состоится в ночь с 13 на 14 декабря, а на следующий день Франция встретится с Марокко.
URL: https://kaktus.media/472322
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!