Стало известно, почему Месси вышел из себя после матча на ЧМ-2022 в Катаре

Издание Ole рассказало скандальные подробности противостояния Аргентины и Нидерландов в плей-офф на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Многолетние конкуренты встретились в четвертьфинале ЧМ-2022: европейская команда отыгралась с 0:2, но южноамериканцы оказались успешнее в серии пенальти. Соперники устроили потасовку прямо во время противостояния, а после матча продолжили выяснять отношения.

Катализатором стал поступок Леандро Паредеса: аргентинский полузащитник мощно выбил мяч в сторону скамейки запасных команды Нидерландов и попал под силовой прием ван Дейка.

Еще один напряженный эпизод произошел после серии решающих послематчевых пенальти. Аргентинцы начали праздновать свой триумф, а Дензел Дюмфрис стал кидаться на конкурентов и получил красную карточку.

Уже после этого Лионель Месси подошел к Луи ван Галю и Эдгару Давидсу и высказал свои претензии. Судя по жестам, аргентинец призвал соперников "меньше болтать".

По информации СМИ, выяснение отношений продолжилось после матча: Вирджил ван Дейк сцепился с Николасом Отаменди, а Месси - с Ваутом Вегхорстом.

"Когда Месси искал ван Галя, чтобы выяснить отношения с ним, Вегхорст ждал аргентинца в подтрибунном туннеле. Футболист из Нидерландов попросил у Месси футболку, но в ответ получил оскорбления, ведь аргентинец был в ярости.

Ваут не понимал происходящего, он стоял и слушал, как Месси ругал его. "Когда Лионель дошел до микст-зоны, он был настолько горяч, что не слышал мои вопросы. У меня не получилось взять у него интервью", - описал ситуацию TyC Sports Эстебан Эдул.

Вегхорст попытался объясниться с Месси, но партнеры аргентинца не дали ему приблизиться к своей звезде.

"Бывшая аргентинская звезда Серхио Агуэро призвал заткнуться Ваута Вегхорста из Нидерландов после жесткой борьбы на поле, - пишет Daily Mail, описывая видео. - Вегхорст был ошеломлен обращением аргентинца и что-то крикнул в ответ. Ваут признался, что хотел просто пожать руку... Лисандро Мартинес и Лаутаро Мартинес разняли игроков".

Добавим, что Аргентина выиграла у Нидерландов и в первом полуфинале ЧМ-2022 в Катаре сыграет с Хорватией. Их игра состоится в ночь с 13 на 14 декабря, а на следующий день Франция встретится с Марокко.



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