В российской школе старшеклассник совратил третьеклассника

В полицию с заявлением о совращении сына накануне около половины пятого дня пришла 30-летняя петербурженка

Следственный комитет в Кировском районе Петербурга возбудил уголовное дело о сексуальном насилии после рассказа третьеклассника о встрече в туалете школы, сообщает "Фонтанка".

В полицию с заявлением о совращении сына накануне около половины пятого дня пришла 30-летняя петербурженка, стало известно ИА "Агентство журналистских расследований" (АЖУР) 13 декабря. Она, по предварительной информации, передала рассказ своего 9-летнего сына о том, что произошло с ним в школе три недели назад - 24 ноября. Якобы мальчик из старших классов завел его в школьный туалет, и там показал, как делать оральные ласки.

Сотрудники уголовного розыска задержали в тот же день около шести вечера на проспекте Декабристов 15-летнего учащегося той же школы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".





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