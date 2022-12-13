США предлагают Ирану "гнилую сделку" против России, - Айнур Курманов

Волнения в Иране, как и прокатившиеся протесты в Китае, являются проверкой на прочность выстроенного правящего режима.

При этом сами процессы имеют объективные и субъективные причины и выгодны с самого начала США и их сателлитам с целью разрушения исламской республики и выбивания важного звена в цепи образующегося антизападного блока.

Массовые выступления начались тогда, когда Тегеран стал наращивать поставки военных технологий Москве, а также собственные товары на российский рынок, став важной частью новых транспортных маршрутов, в частности Север – Юг, позволяющих РФ не допустить изоляции и обойти санкции Запада.

Волнения в Иране, как и прокатившиеся протесты в Китае, являются проверкой на прочность выстроенного...

Безусловно, протесты имели свои предпосылки в виде копившегося долгие годы социального недовольства из-за низкого уровня жизни и роста цен, связанных с последствиями пандемии и кризиса, а также с блокадой, в которой десятилетиями находится республика. Значительная часть молодежи, городских слоев и среднего класса, к тому же, устала от клерикальных законов и религиозных ограничений.

Поэтому для выплеска всей этой энергии нужен был лишь повод, который и нашелся в середине сентября, когда полиция нравов была обвинена в убийстве курдской девушки Махсы Амини, неправильно надевшей хиджаб. После всего этого возникло широкое демократическое движение под лозунгом защиты и раскрепощения женщин "Женщина, жизнь, свобода!", когда множество их публично обрезали себе длинные косы и сжигали хиджабы.

Но затем массовые протесты стали приобретать радикальный характер, выразившиеся в нападениях на духовных лиц, сотрудников полиции, армии, Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и государственных чиновников. Стали чуть ли не ежедневными стали нападения и на мечети. И такие массовые митинги охватили Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан.

Власти резонно предположили, что именно из Курдистана тянулись ниточки к боевикам и экстремистам, которые нагнетали ситуацию. А чтобы пожар беспорядков не утих, были организованы два теракта в Ширазе и Хузестане, когда неизвестные лица обстреляли из автоматов одновременно полицейских и митингующих жителей. То есть на глазах разыгрывался майданный сценарий с завезенными снайперами и стрелками, целью которых было подогревать "праведный гнев" толпы.

И вовсе не случайно две недели назад Иран предпринял удары по иракским курдским районам, где базировались лагеря по подготовке террористов, обучаемых американскими и саудовскими военными советниками. То есть помимо, чисто либерально-демократической повестки извне вносятся и сепаратистские настроения, рассчитанные как на курдов, так и на тюркские народы, например, на азербайджанцев.

Фактически республику через эти массовые выступления желают расколоть по национальному, религиозному, политическому и региональному признакам. Интересно, что протесты стали утихать, а больше недели назад они вспыхнули с новой силой, что привело к тому, что в правящей элите начала замечаться неуверенность, выразившаяся в том, что 4 декабря было объявлено о роспуске полиции нравов. Это была некая уступка митингующим с целью снизить градус недовольства и даже смягчить религиозный режим в стране.

Генеральный прокурор страны Мохаммад Джафар Монтазери заявил о подготовке поправок в закон, требующий противоположный пол обязательно носить ненавистные многим хиджабы.

Президент республики Ибрахим Раиси подтвердил курс на либерализацию системы через осуществление в том числе и конституционных реформ.

Интересно, но после данных демаршей накал протестов до сих пор не спадает, а в правящем слое явно наметился если не раскол, то проявились две тенденции. Видимо более воинственно настроенная часть элиты считает подобную уступку явно излишней, способной лишь ускорить развитие революционной ситуации. В частности, консервативная часть попыталась дезавуировать прежние заявления, так как стали отыгрываться назад сообщения о ликвидации полиции нравов.

Прошла также информация, что в качестве устрашения в ответ на убийство одного из проправительственных активистов будут казнены пятеро осужденных оппозиционеров. В среду 7 декабря член комитета по культуре парламента Ирана Хосейн Джалали даже заявил, что женщинам, которые отказались от ношения хиджаба будут блокировать банковские карты.

О неоднозначности ситуации в момент, когда более сорока городов страны охвачены массовыми протестами поведал глава комиссии Меджлиса исламского совета республики по национальной безопасности и внешней политике Вахид Джалалзаде.

"Полиция нравов была методом применения закона, который можно модифицировать и улучшать. Как и у вас, у меня нет веских доказательств того, что полиция нравов была распущена. Возможно, она приостановила свою деятельность на какое-то время. Я видел, что в некоторых СМИ цитировали прокурора нашей страны и писали, что полиция нравов распущена, однако у меня до сих пор нет сведений на этот счет", – отметил он.

Но в ответ на эти дезавуирующие действия властей вдруг сразу же появились заявления бывших высокопоставленных чиновников и ближайших родственников нынешних руководителей, которые открыто поддержали протест. Так, в издании Iran International, финансируемом британским правительством, появилось обращение Хосейни Хаменеи, сестры самого Верховного лидера Али Хаменеи.

В своем письме она выступила против своего брата и даже призвала силовиков, а также военнослужащих КСИР переходить на сторону митингующих иранцев. Явно заказное воззвание рассчитано как раз на размежевание в рядах спецслужб и этому стали подыгрывать некоторые известные политики из верхов, рассчитывая примкнуть к либеральной волне и даже возглавить массовое движение.

Так, в среду 7 декабря с беспрецедентным заявлением обратился к общественности бывший президент Ирана Мохаммад Хатами, который поддержал главный лозунг протестующих "Женщина, жизнь, свобода!", который якобы демонстрирует желание народных масс к лучшему будущему.

Наверняка американцы, англичане и саудовцы рассчитывают на то, что таким образом умеренные исламские деятели и внутренние либералы сейчас начнут откалываться от главного духовного лидера Али Хаменеи, а государственный аппарат начнет колебаться. Расчет вполне логичный и не лишен перспектив с учетом того, что правящая элита ведет себя очень осторожно, отказываясь применять армию для подавления выступлений. Многими это может быть расценено как нерешительность.

Тем временем, Вашингтон предлагает по разным каналам Тегерану различные варианты "почетной капитуляции", когда в обмен на значительные поставки нефти и снятие эмбарго властвующее духовенство откажется от какого-либо сотрудничества с Москвой, перекрыв для россиян все транспортные пути в Индию и Юго-Восточную Азию. Естественно, что данное предложение подразумевает и неизбежный разрыв с Пекином.

Поэтому очевиден смысл всех этих заигрываний Белого дома и коллективного Запада с протестами, когда иранских женщин вдруг американская пресса называет "героинями года". Англосаксы стремятся любыми способами выбить слабое звено в образующемся блоке под эгидой Китая за счет возможного предательства умеренной части иранской элиты либо посредством полного распада Ирана и создания нового очага нестабильности в регионе.

Поэтому абсолютно не зря президент исламской республики указал на то, что Вашингтон осуществляет "информационный терроризм", а тот же Вахид Джалалзаде обвинил саудитов в том, что "они оказывают финансовую помощь агентствам и телеканалам, антииранским оппозиционным группировкам, действующим за рубежом, а также сепаратистским группировкам, которые базируются в Иракском Курдистане".

В ответ на данные попытки окончательно расшатать Иран, Кремль предложил Белому дому возобновить переговоры по ядерной сделке, которые завершились в июне этого года в Женеве абсолютно безрезультатно. Этим как бы нивелируются попытки закулисного сговора и предлагаются правила игры, по которым могут быть достигнуты какие-то договоренности с достижением некого статус-кво.

На сегодняшний момент пока колебаний Тегерана в отношении дальнейшего наращивания отношений с Москвой не заметно, что не может не радовать. Так, в минувшую среду посол Ирана в России Казем Джалали заверил на одном из мероприятий, что исламская республика вскоре обязательно подпишет долгосрочный всеобъемлющий договор о сотрудничестве.

Вероятно, что армия, КСИР и госаппарат сохраняют сейчас верность, но Китаю и России сейчас необходимо предпринять все меры экономического и политического порядка в деле поддержки существующего режима в Иране и оказать помощь в вопросе выхода из данного затяжного кризиса. Понятно, что, как и в КНР, необходимо изолировать и лишить всех рычагов управления либеральные группы в руководстве страны, способные на предательство.

Очевидно, что будут предприняты и реформы, но под полным контролем центральной власти с целью сохранения стабильности.

Подобные действия США и Запада по уничтожению Ирана, с другой стороны, подталкивают все ведущие страны ШОС к еще большей интеграции и выстраиванию своих новых платежных систем и общей валюты. Подобные процессы сближения, в том числе и в военной сфере, придется сейчас еще больше наращивать и форсировать, так как действовать теперь необходимо решительно и на опережение.

12.12.2022 Москва

Айнур Курманов

Источник - politnavigator.net