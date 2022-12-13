Из автобусов в Москве убрали призыв на узбекском языке вступать в армию России

Ранее в соцсетях появилась фотография из московского автобуса, в салоне которого транслировался призыв на узбекском языке вступать в армию России.

"Мосгортранс" сообщил, что такие сообщения уже сняты с эфира.

В автобусах Москвы транслировали объявления на узбекском, кыргызском и таджикском языках с призывом поступить на службу в Вооруженные силы России в обмен на получение российского гражданства по упрощенной процедуре.

9 декабря в социальных сетях распространилась фотография, на которой запечатлен салон одного из московских автобусов, на экранах которого транслируется объявление на узбекском языке с призывом вступать в армию РФ.

"При поступлении на военную службу по контракту в Вооруженные силы России вы можете в упрощенном порядке получить российское гражданство в соответствии с указом президента Российской Федерации", - говорилось в сообщении.

В ГУП "Мосгортранс", которое отвечает за автобусы и электробусы в Москве, подтвердили ТАСС и РБК, что объявления действительно показывали, но уже убрали.

Предприятие сообщило, что объявления были размещены по обращению руководства миграционного центра "Сахарово" в автобусах маршрутов МЦ1, МЦ2 и МЦ3 сроком на два месяца. "В настоящее время сообщения сняты с эфира", - заявили в пресс-службе.

В сентябре Владимир Путин утвердил поправки в закон о гражданстве Российской Федерации, упрощающие получение гражданства иностранцами, которые подписали контракт на прохождение военной службы в российской армии. Иностранцам-контрактникам разрешили обращаться за получением гражданства без предоставления вида на жительство.

В Генпрокуратуре Узбекистана призывали соотечественников за границей не вступать в ряды вооруженных сил и не участвовать в боевых действиях, а также предупредили об уголовной ответственности за это.

Руководители правозащитных организаций Tong Jahoni Валентина Чупик и "Русь сидящая" Ольга Романова рассказывали "Газете.uz", как граждан Узбекистана, находящихся в России на заработках и в тюрьмах, вербуют для отправки на войну с Украиной (в этом же материале есть контакты правозащитных организаций, которые готовы оказать помощь гражданам Узбекистана в России).

Источник - Газета.uz