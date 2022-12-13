Китайцы демонтируют свой редут против пандемии, - В.Скосырев

В городе Ухань, где зародилась пандемия, на улицах по-прежнему тестируют жителей.

Пекин резко изменил подход к COVID-19. Как и большинство стран мира, Китай теперь намерен сосуществовать с инфекцией. Фактически непопулярный в массах и дорогостоящий курс на "нулевую терпимость" к вирусу, означавший локдауны и массовое тестирование, уходит в прошлое. Но столь крутой поворот может перенапрячь систему здравоохранения. Ситуация может обостриться через месяц, когда люди начнут путешествовать по стране, чтобы встретиться с родными во время каникул на лунный Новый год.

Фэн Цзыцзянь, советник китайской команды по противодействию COVID-19, сказал, что заражения могут затронуть 60% населения страны, или 840 млн человек. Для большинства китайцев это будет первое знакомство с болезнью. Как и многие другие государства, в Китае получил хождение штамм "омикрон" с высокой степенью заражаемости. К счастью, его воздействие до сих пор было более мягким, чем у более ранних вариантов.

Как отмечает South China Morning Post, Китай оставался последним редутом "нулевой терпимости" к заразе. Его население в основном оставалось защищено от самых тяжких ударов пандемии почти три года. Теперь все изменилось. Люди чувствуют радость и облегчение в связи с ослаблением ограничений. В то же время они глубоко встревожены.

Как сообщил "НГ" Андрей Кириллов, заведующий корпунктом ТАСС в Пекине, "несмотря на провозглашение шагов по смягчению карантинных мер, эффект весьма противоречивый: в столице распространился какой-то сильный штамм, много заболевших, симптомы – высокая температура, слабость и т.д. Да, во многих местах пускают без ПЦР, и большинство будок ПЦР исчезло, при этом большинство ресторанов и музеев закрыто, в госпиталях усилены меры проверки, улицы пустынны. Такое впечатление, что все сидят по домам и не высовывают носа наружу".

Как подчеркивают комментаторы в КНР, ряд экспертов используют данные Гонконга как модель для прогнозов, касающихся всей страны. Ведь обстановка, сложившаяся в городе примерно год назад, была очень похожа на ту, что существует сейчас в материковом Китае. Как и в Гонконге, по которому вирус ударил в феврале, в Китае ныне мало привитых людей в возрасте 80 лет и выше, а миллионы людей вообще не подвергались заражению. При этом только 40% лиц старше 80 были ревакцинированы. Поэтому прогнозы рисуют мрачную картину. Согласно подсчетам, если большая волна COVID накроет материк, то могут умереть более 1 млн пожилых людей. Поэтому видные общественные деятели призывают срочно ревакцинировать престарелых и обеспечить их антивирусными лекарствами в случае заражения. Британская фирма Airfinity, которая анализирует риски от заболеваний, даже утверждает, что могут погибнуть от 1,3 до 2,1 млн человек.

Как передает Reuters, чиновники китайского здравоохранения признают, что престарелые особенно уязвимы. Нужно проводить больше вакцинаций. Китайский Центр по контролю над болезнями указал, что риск серьезного заболевания у людей старше 65 лет в пять раз больше, чем у молодых. Риск у тех, кому 85, в девять раз больше, чем у молодых. А риск смерти у упомянутой выше категории граждан в 570 раз больше, чем у молодых.

Но призыв к престарелым лучше себя защищать не оказал большого воздействия. Ведь одновременно говорилось, что "омикрон" не смертелен. Поэтому крестьянин по фамилии Ян сказал репортеру агентства, что не боится вируса. Во-первых, у него нет серьезных заболеваний, а во-вторых, он был привит.

Имеет также смысл сравнить данные Китая с данными других государств. С тех пор как Пекин объявил об ослаблении ограничений против вируса, ни одного случая смерти не было зафиксировано. А после начала пандемии в Китае умерли около 5,2 тыс. человек. В США же за это время скончалось более 1 млн. Только время покажет, удастся ли предотвратить в Китае масштаб смертей, который был в США. Ведь если учесть размер населения Китая, то по американским меркам должно умереть 4 млн человек.

Источник - НГ