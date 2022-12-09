Российскому майору, бежавшему в Казахстан, грозит депортация

Астана отказала в предоставлении статуса беженца российскому военному, который бежал в Казахстан вскоре после начала мобилизации в сентябре, сообщает новостное агентство Reuters.

36-летний майор Жилин, выступивший против вторжения в Украину, пересек границу в сентябре, «когда стало ясно, что его могут отправить на войну», пишет агентство со ссылкой на его жену Екатерину.

По информации Reuters, он был задержан и осуждён «за незаконный въезд» в Семее. Суд назначил ему шесть месяцев условного наказания и издал распоряжение о депортации в Россию. Власти Казахстана, как сообщается, отклонили его просьбу о предоставлении ему статуса беженца. Чтобы избежать депортации, Жилин безуспешно пытался записаться на прием в консульство Канады в Астане, а затем пытался вылететь в Армению, но был задержан в аэропорту. В настоящее время, сообщает Reuters, он ожидает решения суда о продлении срока его содержания под стражей.

Министерство внутренних дел Казахстана не предоставило журналистам комментариев по этому делу. Адвокат Жилина от комментариев по телефону отказался, пишет Reuters.

Азаттыку в миграционной службе предложили обратиться за комментариями с официальным запросом.

Жена российского военного передала журналистам его слова о несогласии с «действиями руководства России в отношении Украины» и о том, что выехать за пределы страны легально для него было невозможно, даже в случае увольнения с воинской службы, «как лицу, имеющему доступ к секретной информации»,

Она также показала справку из полиции о том, что ее муж задержан по подозрению в нарушении законодательства России. В документе приводятся статьи уголовного кодекса РФ о дезертирстве и незаконном пересечении государственной границы. Жена россиянина с двумя детьми въехала в Казахстан законно, сообщает Reuters.

Как пишет журналистка Евгения Балтатарова в своем telegram-канале, речь о 36-летнем майоре ФСБ. По ее информации, решение об отказе в предоставлении статуса беженца вышло в конце ноября и адвокаты пытаются оспорить его. Как пишет журналистка, задержанный помещен в изолятор в Астане.

Reuters в своей статье отмечает, что ситуация ставит казахстанские власти перед дипломатической дилеммой — выдать задержанного Москве или оставить в стране.

Власти бывшей советской республики не осудили вторжение российских войск на украинскую территорию, но и официально не поддержали действий Москвы. У Казахстана самая протяженная сухопутная граница с северным соседом, страна является участником возглавляемого Россией Евразийского экономического союза, околовоенного альянса ОДКБ с центром в Москве.

Почти за две недели после объявления мобилизации Россию покинули примерно 700 тысяч человек, 200 тысяч из них уехали в Казахстан, писал в октябре российский Forbes. Подсчитать, сколько человек выехало из страны с туристическими целями, пока невозможно.

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов в сентябре заявил, что Астана будет выдавать россиян, разыскиваемых за уклонение от мобилизации, если на родине их объявят в международный розыск.



Азаттык