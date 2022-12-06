Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

Новый документ должен пресекать распространение информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. Подобный закон уже действует с 2013 года, но затрагивал он только несовершеннолетнюю аудиторию. Теперь он касается россиян всех возрастов.

Документ предусматривает административную ответственность в виде крупных штрафов за пропаганду ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе и художественных произведениях. За его соблюдением будет следить Роскомнадзор.

Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ был принят Госдумой в первом чтении 27 октября. В процессе обсуждений депутаты предлагали ввести не только административную, но и уголовную ответственность за повторные нарушения, но эта поправка была отклонена.

Юристы ещё на стадии разработки законопроекта отмечали, что в законе нет чёткого определения пропаганды и он может привести к запрету любых упоминаний ЛГБТ+ как явления даже в нейтральном ключе.

Правозащитники и активисты, работающие с группами ЛГБТ+, считают, что новый закон сделает невозможной работу общественных организаций, помогающих организаций ЛГБТ+.



Азаттык