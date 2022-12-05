В Иране упразднили полицию нравов и рассматривают отмену хиджабов

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на генпрокурора.

Власти Ирана упразднили полицию нравов на фоне масштабных протестов по всей стране после гибели 22-летней Махсы Амини, задержанной за неправильное ношение хиджаба. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на генпрокурора.

«Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери объявил, что полиция нравов была упразднена компетентными органами», — отмечает издание.

По словам генпрокурора, полиция нравов не имела «ничего общего с судебной системой».

В свою очередь газета The Guardian сообщает, что власти Ирана готовятся к пересмотру закона об обязательном ношении женщинами хиджаба.

«И парламент, и судебные органы работают над этим вопросом, о том, нужны ли какие-либо изменения в законе», — приводят журналисты слова Мохаммада Джафара Монтазери.

При этом, как пишет газета, президент Ирана Эбрагим Раиси в субботу заявил, что республиканские и исламские основы республики закреплены конституционно.

«Но есть методы реализации Конституции, которые могут быть гибкими», — сказал он.

Протесты в Иране проходят с середины сентября по всей стране. Они вспыхнули после гибели 22-летней Махсы Амини, которую задержала полиция нравов. Ее обвинили в нарушении законов шариата.



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