Американцы прибыли в Душанбе "послушать" о ситуации в Афганистане

Во встрече принимают участие представители Афганистана, Таджикистана, других стран региона и ЕС.

Временный поверенный в делах США в Афганистане Карен Декер принимает участие в "Диалоге по безопасности в Герате", который проходит в Душанбе, сообщает "EURASIA TODAY".

Во встрече принимают участие представители Афганистана, Таджикистана, других стран региона и ЕС.

По словам Декер, диалог дает "прекрасную возможность" обменяться мнениями о ситуации в Афганистане.

"Я буду там, чтобы слушать, но я буду готова подтвердить решительную поддержку Америкой афганского народа и Афганистана, находящегося в мире с самим собой и своими соседями", - заявила она.

Мероприятие посвящено проблемам безопасности и политическим конфликтам в Афганистане. Основными темами обсуждения станет разработка инклюзивной политической системы для Афганистана, различных моделей и дорожных карт.

"Здорово иметь возможность обменяться мнениями о ситуации в Афганистане с представителями Афганистана, Таджикистана, стран региона и ЕС.

Я здесь, чтобы выслушать, но я буду готова подтвердить решительную поддержку Америки афганскому народу и Афганистану, живущему в мире с самим собой и своими соседями", - сказала Декер.

По информации Ariana News, основные темы для обсуждения будут касаться необходимости инклюзивной политической системы для Афганистана.

Фархад Салим, заместитель министра иностранных дел Таджикистана, тем временем заявил, что политика Таджикистана заключается в поддержке создания инклюзивного правительства в Афганистане, что может привести к прекращению полувекового конфликта в Афганистане и достижению социальной справедливости.

Отметим, что это уже 10-я "гератская" встреча по вопросам безопасности, которая впервые прошла в афганском Герате в 2012 году.

Ранее временный поверенный в делах США встречалась с представителями афганской оппозиции в Турции. Вероятно, Вашингтон снова хочет играть более весомую роль в афганском вопросе.

И хотя Декер заявила, что возобновление военного присутствия американцев в Афганистане не планируется, США, по всей видимости, будут задействовать все рычаги давления на Кабул для формирования лояльного инклюзивного правительства.





URL: https://www.vb.kg/424959