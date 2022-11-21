В Афганистане судьям приказали руководствоваться законами шариата

"Талибан" обещал более мягкое правление, чем в 1990-х, он возвращается к режиму теократической диктатуры.

Верховный лидер "Талибана" (организация запрещена в КР как террориcтическая) Хайбатулла Ахундзада приказал афганским судьям руководствоваться законами шариата при проведении судов и вынесении приговоров.

Это означает публичные казни, побивание камнями, отрубание голов и конечностей в качестве наказаний за преступления. Несмотря на то что после возвращения к власти в августе прошлого года "Талибан" обещал более мягкое правление, чем в 1990-х, он возвращается к режиму теократической диктатуры.

Ахундзада призвал судей обращать особое внимание на преступления, относящиеся по исламскому закону к категории "худуд", наказания за которые строго определены и не могут смягчаться. Это кражи, разбой, прелюбодеяние или ложное обвинение в нём, употребление алкоголя и вероотступничество. Как опасаются правозащитники, к "вероотступничеству" может быть отнесена любая гражданская активность, идущая вразрез с мнением правительства.

Источник: uzmetronom.agency

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