В Афганистане судьям приказали руководствоваться законами шариата

"Талибан" обещал более мягкое правление, чем в 1990-х, он возвращается к режиму теократической диктатуры.
Верховный лидер "Талибана" (организация запрещена в КР как террориcтическая) Хайбатулла Ахундзада приказал афганским судьям руководствоваться законами шариата при проведении судов и вынесении приговоров.
Это означает публичные казни, побивание камнями, отрубание голов и конечностей в качестве наказаний за преступления. Несмотря на то что после возвращения к власти в августе прошлого года "Талибан" обещал более мягкое правление, чем в 1990-х, он возвращается к режиму теократической диктатуры.
Ахундзада призвал судей обращать особое внимание на преступления, относящиеся по исламскому закону к категории "худуд", наказания за которые строго определены и не могут смягчаться. Это кражи, разбой, прелюбодеяние или ложное обвинение в нём, употребление алкоголя и вероотступничество. Как опасаются правозащитники, к "вероотступничеству" может быть отнесена любая гражданская активность, идущая вразрез с мнением правительства.
Источник: uzmetronom.agency
URL: https://www.vb.kg/424536
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