Вторжение в Кыргызстан. Пострадавшим начали выплачивать компенсации

Кроме того, кабмин намерен выплачивать ежемесячное пособие родственникам погибших в сентябре этого года.



Родственникам погибших и пострадавшим во время вторжения военных Таджикистана в сентябре 2022-го жителям Баткенской области начали выплачивать компенсации. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра труда, соцобеспечения и миграции Нурдоолот Базарбаев.

По его словам, разовые пособия в размере 1 миллиона сомов выдадут родственникам погибших, получившим тяжелые ранения — по 200 тысяч, средние и легкие травмы — по 100 тысяч.

Кроме того, кабмин намерен выплачивать ежемесячное пособие родственникам погибших в сентябре этого года.

«Мы предлагаем поднять размер пособий с 3 тысяч 700 до 5 тысяч 500 сомов для родственников погибших и пострадавших во время кровавых событий. Это пособие получают 529 человек. В год из бюджета выделяется 12 миллионов 300 тысяч сомов», — сказал Нурдоолот Базарбаев.

Депутат Эльвира Сурабалдиева предложила включить в законопроект всех пострадавших в последних событиях в Баткене.

«Да, мы решили их тоже включить», — ответил замминистра.

Отметим, в 2021-м Жогорку Кенеш расширил категорию лиц, на которую распространяется действие Закона «О социальной защите членов семей погибших и пострадавших лиц в результате событий, произошедших в апреле — июне 2010 года», включив родственников погибших и пострадавших во время событий в Баткене в апреле — мае 2021-го.



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