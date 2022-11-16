Трансграничное нападение вынуждает Пакистан закрыть границу с Афганистаном

Соседние страны имеют общую границу протяженностью почти 2 670 километров.

Напряженность между пограничными силами Пакистана и Афганистана растет после того, как Исламабад закрыл один из основных пунктов пересечения границы с Кабулом для трансграничного движения на "неопределенный срок", сообщили в понедельник источники, знакомые с развитием событий.

Пограничный пункт Чаман, также известный как "Ворота дружбы", соединяющий пакистанскую провинцию Белуджистан с южной афганской провинцией Кандагар, был закрыт после того, как в воскресенье вооруженный афганец, перешел границу Пакистана и открыл огонь по войскам, убив одного солдата и ранив еще двоих.

Как сообщил Абдул Хамид Зехри, заместитель комиссара Чамана, за нападением последовала многочасовая перестрелка между пограничными войсками, что привело к закрытию ключевой торговой границы между соседями. Зехри сказал, что граница останется закрытой до передачи подозреваемого в нападении.

Газета Dawn сообщила со ссылкой на официальные лица, что пакистанские власти усилили меры безопасности на границе, так как после перестрелки никому не разрешили пересечь границу.

Переход является основным транзитным пунктом для грузовиков, перевозящих фрукты из южного афганского города Кандагар, и его закрытие дорого обходится фермерам, которые не могут доставить свою продукцию на рынок.

Силы безопасности двух стран проявляют сдержанность после прекращения перестрелки в воскресенье вечером. В понедельник обе стороны провели встречу под флагом, чтобы решить этот вопрос, сообщил агентству Анадолу сотрудник службы безопасности Пакистана на условиях анонимности, так как ему не разрешили говорить под запись.

Афганские официальные лица сообщили пакистанским официальным лицам, что "проводится поисковая операция, чтобы поймать нападавшего, который все еще на свободе".

На кадрах, показанных по телеканалу Geo News, видно, как сотни грузовиков с товарами и других транспортных средств выстроились по обе стороны границы в ожидании открытия пропускного пункта. Тысячи граждан, в основном афганцев, которые пересекают границу с Пакистаном в медицинских и трудовых целях, также застряли.

Столкновения между двумя пограничными войсками, в основном на границе Чаман, происходят уже давно, и затишья нет даже после захвата власти талибами в Афганистане в августе прошлого года.

Пограничные столкновения между Кабулом и Исламабадом участились уже давно, и Кабул постоянно обвиняет Пакистан в предоставлении убежища антиобщественным элементам. Пограничная вражда между двумя странами только усугубила рост числа нападений с применением оружия и взрывов в регионе.

Пакистан и не имеющий выхода к морю Афганистан имеют 18 пунктов пересечения границы, самые оживленные из которых - пограничные посты Торхам и Чаман. Соседние страны имеют общую границу протяженностью почти 2 670 километров.



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