Взрыв в Стамбуле могла организовать сирийская террористическая организация, сообщает агентство Anadolu.
По подозрению в причастности к теракту турецкая полиция задержала 21 человека.
Турецкая полиция обнаружила сирийский след при расследовании теракта в Стамбуле
По словам главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, у полиции есть улики, указывающие, что следы атаки ведут в Сирию.
"Улики указывают на то, что взрыв организовала PYD (боевое крыло YPG - сирийского ответвления террористической организации PKK). По нашим оценкам, приказ поступил из Кобани (город на севере Сирии), а исполнитель нападения прибыл из Африна", - сообщил Сулейман Сойлу.
Турецкие полицейские ранее задержали человека, оставившего сумку с бомбой в центре Стамбула. Сейчас подозреваемого допрашивают. Кого именно задержали, в МВД не уточнили. Сообщалось, что сумку с бомбой на улице Истикляль оставила женщина. По последним данным, при взрыве погибли шестеро, пострадал 81 человек. Среди пострадавших и погибших граждан Кыргызстана нет.
Глава турецкого МВД выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим от теракта.
"Еще раз подчеркиваю: причинившие нам эту боль вскоре получат еще более жесткий ответ", - пообещал Сулейман Сойлу.
URL: https://kaktus.media/470553
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!