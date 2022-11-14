Турецкая полиция обнаружила сирийский след при расследовании теракта в Стамбуле

Взрыв в Стамбуле могла организовать сирийская террористическая организация, сообщает агентство Anadolu.

По подозрению в причастности к теракту турецкая полиция задержала 21 человека.

Турецкая полиция обнаружила сирийский след при расследовании теракта в Стамбуле

По словам главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, у полиции есть улики, указывающие, что следы атаки ведут в Сирию.

"Улики указывают на то, что взрыв организовала PYD (боевое крыло YPG - сирийского ответвления террористической организации PKK). По нашим оценкам, приказ поступил из Кобани (город на севере Сирии), а исполнитель нападения прибыл из Африна", - сообщил Сулейман Сойлу.

Турецкие полицейские ранее задержали человека, оставившего сумку с бомбой в центре Стамбула. Сейчас подозреваемого допрашивают. Кого именно задержали, в МВД не уточнили. Сообщалось, что сумку с бомбой на улице Истикляль оставила женщина. По последним данным, при взрыве погибли шестеро, пострадал 81 человек. Среди пострадавших и погибших граждан Кыргызстана нет.

Глава турецкого МВД выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим от теракта.

"Еще раз подчеркиваю: причинившие нам эту боль вскоре получат еще более жесткий ответ", - пообещал Сулейман Сойлу.



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