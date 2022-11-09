В Узбекистане запустили челлендж по сбережению природного газа

В денежном эквиваленте эти цифры еще более внушительные.

В Узбекистане "Худудгазтаъминот" запустил челлендж #1_KUB_GAZ_TEJANG (сэкономим 1 кубометр газа), основной целью которого является сбережение ценного природного ресурса – газа, сообщают [ur=https://podrobno.uz/l]СМИ[/url].

Учитывая тот факт, что в стране насчитывается свыше 2,7 миллиона домовладений, то при экономии каждым потребителем хотя бы одного кубометра голубого топлива, в день эта цифра составит около 2,7 миллиона кубических метров, в месяц – 83,2 миллиона кубометров, а в год – и вовсе 1 миллиард кубов.

В денежном эквиваленте эти цифры еще более внушительные. Так, 1 миллиард кубометров газа будет стоить 380 миллиардов сумов, 2 миллиарда кубометров – 760 миллиардов сумов, а 3 миллиарда кубометров – уже более триллиона сумов, которые мы попросту сжигаем при нерациональном использовании. А ведь эти деньги могут пригодиться для других более важных и нужных целей.

Экономия энергоресурсов, в том числе не возобновляемых, к которым относится природный газ, должна стать нормой жизни. Мы призываем ценить это богатство, которое добывается у нас в стране, и беречь его для наших будущих поколений.

"Чтобы сэкономить газ, мы сначала разогреваем тандыры с помощью угля. Спустя 20 минут подключаем потихоньку газ. И лепешки прекрасно выпекаются в таких условиях", – поделился владелец пекарни.

Он также рассказал, что, когда прежде печи работали только на одном газе, ежемесячно уходило порядка 1,5-2 тысяч кубометров природного топлива. Альтернативный метод позволяет сократить больше половины предыдущих расходов, что положительно сказывается на экономической составляющей предприятия.

"Снижаются расходы, повышаются доходы, и мы экономим природный газ", – отметил предприниматель.

Таких примеров немало. К слову, сэкономить газ можно и в домашних условиях. Так, если кипятить воду в чайнике, наполнив его по необходимости, а не под завязку, или же снизить температуру отопительного котла на 3-4 градуса, в день можно сэкономить как минимум тот самый один куб газа. Небольшая разница в комнатной температуре не будет ощущаться, а вот в масштабе всей страны цифры окажутся немаленькими.



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