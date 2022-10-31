В Узбекистане снизили стоимость дизельного топлива

Снижение цены обусловлено введением в эксплуатацию второй очереди завода Uzbekistan GTL.

В Узбекистане в третий раз снизили цены на дизельное топливо. С 31 октября стартовая цена одной тонны дизельного топлива GTL на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже составит 12 998 420 сумов, сообщают СМИ.

Снижение цены обусловлено введением в эксплуатацию второй очереди завода Uzbekistan GTL.

"Чистота GTL-топлива и его высокая эффективность значительно повышают производительность и технические характеристики техники. Топливо Uzbekistan GTL прошло испытания в сертифицированных центрах швейцарской группы SGS в Бельгии, Эстонии и Франции. GTL дизель идеально подходит для моделей легковых и грузовых автомобилей, работающих на топливе Евро-4 и выше, а также габаритной и специальной техники с дизельным двигателем как отечественного, так и зарубежного производства", – подчеркнули в Uzbekistan GTL.

Напомним, что данное снижение цен считается третьим за последние три месяца. 29 августа текущего года стартовая цена синтетического дизельного топлива была снижена с 15 550 500 сумов до 14 504 378 сумов, а затем 13 сентября – до 13 897 110 сумов.





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