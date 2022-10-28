Илон Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло компанию

Новый владелец компании уволил генерального и финансового директоров.

Американский бизнесмен Илон Маск официально возглавил корпорацию Twitter, сообщает телеканал CNBC.

Сделка завершена, прежние руководители — генеральный директор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал — после увольнения покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско. Также уволены шеф отдела правовой политики Виджая Гадде и главный юридический консультант Шон Эджетт.

По словам Маска, он купил соцсеть для сохранения площадки, на которой можно в здоровой манере обсуждать самые разные вопросы. Такая площадка нужна "для будущего цивилизации".

О планах Маска купить Twitter стало известно в апреле, но в июле он отозвал свое предложение. Компания подала на бизнесмена иск в суд. В октябре Маск решил завершить сделку, и суд дал ему время до 28 октября. На этой неделе банки запустили финансирование сделки.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Архивное фото - Sputnik Кыргызстан, 1920, 04.10.2022

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