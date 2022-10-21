Детские больницы США оказались переполнены из-за вспышки вируса дыхательных путей

Детские больницы США переполнились из-за вспышки вируса дыхательных путей - респираторно-синцитиального вируса (РСВ).

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание The Hill.

Отмечается, что медицинское учреждение штата Коннектикут в Хартфорде работает на пределе возможностей из-за большого количества пациентов, врачи ведут переговоры с Национальной гвардией и Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA) о том, чтобы разместить уличный шатер для приема больных.

Доктор Хуан Саласар, главный врач детского медицинского центра Коннектикута, сообщил, что в отделениях не хватает коек реанимации, поскольку они обычно бывают не нужны, в отличие от взрослых палат.

Он добавил, что число случаев инфекции дыхательных путей начало увеличиваться с начала сентября в геометрической прогрессии, чего не происходило ранее.

В детскую больницу Нью-Хейвена в отделение неотложной помощи за неделю поступило вдвое больше больных, количество увеличилось с 57 до 106. Каждый день в медицинское учреждение поступает до 30 детей с респираторно-синцитиальным вирусом. При этом в отделение для больных коронавирусом поступает не более трех несовершеннолетних.



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