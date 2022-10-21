Зеленский заявил, что Киев не заказывал теракт на Крымском мосту

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью канадскому телеканалу CTV, что Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту.

«Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно», — сказал Зеленский отвечая на вопросы журналиста.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября. На нем подорвали грузовик со взрывчаткой. В результате ЧП погибли четыре человека, частично обрушились два автомобильных пролета. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о терроризме, арестованы восемь человек — пятеро россиян и трое граждан Армении и Украины.

Ответственность за случившееся никто на себя не взял. Президент России Владимир Путин заявил, что теракт организовали спецслужбы Украины.

CentralAsia (CA)