Советник офиса Зеленского заявил, что Украина может остаться без тепла и света на месяцы

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что украинцы могут остаться без электричества, тепла и воды «на месяцы».

Об этом он сказал в интервью журналистке Юлии Латыниной.

«Мы вполне можем оказаться перед ситуацией, когда мы неделями, а то и месяцами будем сидеть либо без воды, без света и тепла, либо с большими ограничениями», — не исключил Арестович.

По его словам, работы по восстановлению поврежденной после ракетных ударов инфраструктуры могут занять какое-то время, «за два дня» все не починить. На данный момент около 1800 населенных пунктов остаются отключенными от света, воды и тепла.

При этом он отметил, что украинцы «посидят», так как умеют «выживать».

По его словам, зима в Украине ожидается теплой. Кроме того, многие украинцы помнят 1990-е и «знают, как выживать при нулевых батареях», добавил советник.

Ранее, 19 октября «Укрэнерго» предупредила о веерных отключениях по всей территории Украины.

Россия наносит удары по территории Украины с 10 октября. В офисе президента Владимира Зеленского говорили о критической ситуации с энергетикой в стране. По словам самого Зеленского, в Украине из-за обстрелов разрушено 30% электростанций. 20 октября в Киевской и других областях Украины призвали сократить энергопотребление.

CentralAsia (CA)