Марк Цукерберг назвал преимущества WhatsApp перед мессенджером от Apple

По его словам, iMessage не обладает вышеуказанными преимуществами.



Глава Meta Марк Цукерберг назвал мессенджер WhatsApp более безопасным, чем сервис для обмена сообщениями iMessage от Apple. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

«WhatsApp куда более безопасный и куда лучше обеспечивает приватность, нежели iMessage, благодаря сквозному шифрованию, которое работает как на iPhone, так и на Android, в том числе в групповых чатах», — написал Марк Цукерберг.

По его словам, пользователи WhatsApp также «одним касанием кнопки» могут настроить все новые чаты на исчезновение. В 2021 году Meta также представила сквозное шифрование резервных копий WhatsApp, указал руководитель компании. По его словам, iMessage не обладает вышеуказанными преимуществами.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал WhatsApp и призвал пользователей держаться подальше от этого мессенджера. Он предупредил, что благодаря WhatsApp хакеры могут получить доступ к данным, содержащимся в телефоне.



Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/248364/