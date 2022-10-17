Из-за энергокризиса больницы в Германии могут закрыться

Больницы в Германии могут приостановить работу из-за высоких цен на энергоносители.
Об этом заявил министр здравоохранения Карл Лаутербах.
По сообщению СМИ, высокая инфляции и рост тарифов на энергию стали причиной ощутимого дефицита в бюджете клиник, что ведет их к банкротству.
«Если мы не окажем оперативную реакцию и не примем радикальные меры, то они закроются», — сказал Лаутербах.
Министр добавил, что сейчас ведет переговоры с министром финансов Кристианом Линднером, но реальных решений проблемы пока нет. Вместе с тем он продвигает инициативу об отказе от бесплатных тестов на выявление COVID-19. По его словам, на это из бюджета выделяется каждый месяц 1 млрд евро. Лаутербах, несмотря на рост заболеваемости, предлагает сделать их платными для всех граждан за исключением лиц из группы риска.
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